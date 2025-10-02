Uno Santa Fe | Ovación | Marcos Rojo

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

La dirigencia de Racing recibió el ok por parte de AFA para que Marcos Rojo pueda jugar el Torneo Clausura

2 de octubre 2025 · 12:29hs
Marcos Rojo podrá jugar el Torneo Clausura con la camiseta de Racing.

Marcos Rojo se sumó al plantel de Racing en agosto y eso hizo imposible de que pudiera estar habilitado para jugar el Torneo Clausura. Por lo cual, solo podía ser utilizado en Copa Libertadores y Copa Argentina.

Sin embargo, esa prohibición finalizó ya que este jueves se confirmó la información de que desde AFA le dieron el ok a la dirigencia de Racing para que Rojo pueda jugar el Torneo Clausura.

El motivo por el cual ahora sí estaría habilitado tiene que ver con que Racing presentó los papeles por un futbolista lesionado que tendrá mucho tiempo de recuperación.

