Ganó Alma en el Oficial Prefederal y CUST B dio la nota en A2

Alma Juniors doblegó a Banco para darle continuidad a la fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal. En la A2, CUST le sacó el invicto a Colón

2 de octubre 2025 · 14:30hs
Alma Juniors doblegó a Banco en el televisado de la ASB para darle continuidad a la fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal. Asimismo, en el ascenso, CUST B le provocó el segundo revés del certamen a Colón. A continuación, el repaso de la actividad.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 11

ZONA A

Martes 30 de septiembre

Unión (SF) B 63 (Agustín Ferrari 15) - Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 23)

Jueves 2 de octubre

21.30 Almagro A vs. CUST A

21.30 Sanjustino vs. El Quillá

Posiciones: Almagro A 19 (9-1); Unión B 17 (6-5); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 12 (2-8)

ZONA B

Martes 30 de septiembre

Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 12) - Unión (SF) A 68 (Benjamín Jadcquier 16)

Miércoles 1 de octubre

Banco 61 (Manuel Spreafico 12) - Alma Juniors 81 (Facundo Breques 15)

Jueves 2 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Colón (SJ)

Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)

FECHA 14 - ZONA A2

Miércoles 1 de octubre

CUST B 59 (Nicolás Nessier 22) - Colón (SF) 58 (Emiliano Alvarez 13)

Jueves 2 de octubre

21.30 República del Oeste vs. Santa Rosa

21.30 Regatas Coronda vs. Alumni

21.30 Kimberley vs. Centenario

Lunes 6 de octubre

21.30 Macabi vs. Almagro B

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Colón 24 (11-2); Alumni y Regatas Coronda 21 (9-3); República del Oeste 20 (8-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); CUST B 16 (4-8); UNL 15 (3-9); Santa Rosa 14 (3-8); Centenario 12 (0-12)

Oficial Alma Banco
