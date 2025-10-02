Alma Juniors doblegó a Banco en el televisado de la ASB para darle continuidad a la fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal. Asimismo, en el ascenso, CUST B le provocó el segundo revés del certamen a Colón. A continuación, el repaso de la actividad.
Ganó Alma en el Oficial Prefederal y CUST B dio la nota en A2
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 11
ZONA A
Martes 30 de septiembre
Unión (SF) B 63 (Agustín Ferrari 15) - Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 23)
Jueves 2 de octubre
21.30 Almagro A vs. CUST A
21.30 Sanjustino vs. El Quillá
Posiciones: Almagro A 19 (9-1); Unión B 17 (6-5); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 12 (2-8)
ZONA B
Martes 30 de septiembre
Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 12) - Unión (SF) A 68 (Benjamín Jadcquier 16)
Miércoles 1 de octubre
Banco 61 (Manuel Spreafico 12) - Alma Juniors 81 (Facundo Breques 15)
Jueves 2 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Colón (SJ)
Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)
FECHA 14 - ZONA A2
Miércoles 1 de octubre
CUST B 59 (Nicolás Nessier 22) - Colón (SF) 58 (Emiliano Alvarez 13)
Jueves 2 de octubre
21.30 República del Oeste vs. Santa Rosa
21.30 Regatas Coronda vs. Alumni
21.30 Kimberley vs. Centenario
Lunes 6 de octubre
21.30 Macabi vs. Almagro B
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
Colón 24 (11-2); Alumni y Regatas Coronda 21 (9-3); República del Oeste 20 (8-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); CUST B 16 (4-8); UNL 15 (3-9); Santa Rosa 14 (3-8); Centenario 12 (0-12)