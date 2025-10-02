Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Este jueves desde las 17 Unión enfrentará al poderoso Flamengo que dirige Sergio Hernández, buscando acceder a la final del Torneio Abertura NBB CAIXA

2 de octubre 2025 · 12:13hs
Unión se enfrenta este jueves a las 17 ante Flamengo.

Unión se enfrentará este jueves desde las 17 ante Flamengo por una de las semifinales del Torneio Abertura NBB CAIXA que se disputa en Brasilia. El partido cuenta con transmisión en vivo de Metrópolis vía YouTube.

Unión se mide ante Flamengo

El Tatengue dirigido por Maximiliano Seigorman viene de ganar sus dos partidos de la fase de grupos: 81 a 85 ante UNIFACISA y 75 a 64 ante Brusque. Con esos resultados, finalizó primero en el grupo C. La otra semifinal del torneo preparatorio se disputa entre KTO Minas X CAIXA y Brasília Basquete, el local.

Unión debutará en el torneo doméstico, con objetivos de ingresar nuevamente a playoffs, el 11 de octubre a las 21.30 ante La Unión de Formosa como visitante en el Cincuentenario.

Su primer juego como local en el estadio Ángel P. Malvicino lo tendrá recién el 16 de octubre cuando reciba desde las 21 horas a Racing Club Chivilcoy.

Unión Flamengo Brasilia
Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario