Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, dispuso siete cambios para el choque ante Sudáfrica el próximo sábado 4 a las 9 en Inglaterra

2 de octubre 2025 · 08:24hs
Con siete cambios

Con siete cambios, están Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica en la última fecha del Rugby Championship. 

Atrás quedó la dura derrota por 67-30 ante los Springboks en Durban, y ahora los Pumas buscarán cambiar la imagen y cerrar el VISA Macro Rugby Championship de la mejor manera. La revancha será este sábado 4 de octubre en Twickenham, Londres, desde las 10:00 horas de Argentina (14:00 hora local), y contará con transmisión de ESPN.

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).

Los siete cambios que realizará Felipe Contepomi

Guido Petti por Franco Molina

Pedro Rubiolo por Lucas Paulos

Santiago Grondona por Joaquín Oviedo

Simón Benítez Cruz por Gonzalo García

Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, sale Mateo Carreras.

Justo Piccardo por Lucio Cinti

Bautista Delguy por Rodrigo Isgró

Los elegidos para enfrentar a los Springboks en Londres

Mayco Vivas

Julián Montoya

Joel Sclavi

Guido Petti

Pedro Rubiolo

Pablo Matera

Marcos Kremer

Santiago Grondona

Simón Benítez Cruz

Gerónimo Prisciantelli

Juan Cruz Mallía

Santiago Chocobares

Justo Piccardo

Bautista Delguy

Santiago Carreras

Suplentes

Ignacio Ruiz

Boris Wegner

Francisco Coria Marchetti

Franco Molina

Juan González

Joaquín Oviedo

Agustín Moyano

Rodrigo Isgró

-Posiciones Rugby Championship: Sudáfrica 15; Nueva Zelanda 14, Australia 11, Argentina 9.

