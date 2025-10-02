Atrás quedó la dura derrota por 67-30 ante los Springboks en Durban, y ahora los Pumas buscarán cambiar la imagen y cerrar el VISA Macro Rugby Championship de la mejor manera. La revancha será este sábado 4 de octubre en Twickenham, Londres, desde las 10:00 horas de Argentina (14:00 hora local), y contará con transmisión de ESPN.
Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres
El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, dispuso siete cambios para el choque ante Sudáfrica el próximo sábado 4 a las 9 en Inglaterra
Por Ovación
En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).
Los siete cambios que realizará Felipe Contepomi
Guido Petti por Franco Molina
Pedro Rubiolo por Lucas Paulos
Santiago Grondona por Joaquín Oviedo
Simón Benítez Cruz por Gonzalo García
Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, sale Mateo Carreras.
Justo Piccardo por Lucio Cinti
Bautista Delguy por Rodrigo Isgró
Los elegidos para enfrentar a los Springboks en Londres
Mayco Vivas
Julián Montoya
Joel Sclavi
Guido Petti
Pedro Rubiolo
Pablo Matera
Marcos Kremer
Santiago Grondona
Simón Benítez Cruz
Gerónimo Prisciantelli
Juan Cruz Mallía
Santiago Chocobares
Justo Piccardo
Bautista Delguy
Santiago Carreras
Suplentes
Ignacio Ruiz
Boris Wegner
Francisco Coria Marchetti
Franco Molina
Juan González
Joaquín Oviedo
Agustín Moyano
Rodrigo Isgró
-Posiciones Rugby Championship: Sudáfrica 15; Nueva Zelanda 14, Australia 11, Argentina 9.