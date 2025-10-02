Uno Santa Fe | Ovación | ASB

El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición

El programa Raíces ASB tendrá una nueva parada el domingo 12 de octubre en el gimnasio Remigio Lescano de Argentino de San Carlos

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 14:34hs
El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición

El programa Raíces ASB tendrá una nueva parada el domingo 12 de octubre en el gimnasio Remigio Lescano, perteneciente a Argentino de San Carlos.

Pensado para niños y niñas de entre 8 y 12 años, esta iniciativa deportiva busca ofrecerles herramientas variadas para su formación en el básquet. A través de diferentes ejercicios y actividades, los participantes podrán adquirir nuevos aprendizajes, mejorar sus habilidades y, sobre todo, disfrutar del deporte en un ambiente motivador y entretenido.

image
El programa Ra&iacute;ces ASB llega a San Carlos para su octava edici&oacute;n.

El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición.

Raíces ASB continúa su recorrido con el objetivo de fomentar la práctica del básquet desde la infancia, combinando técnica, diversión y valores deportivos, y esta estación en San Carlos promete ser otra oportunidad para seguir creciendo dentro de la cancha.

Link para anotarse de manera gratuita en Raíces ASB

ASB San Carlos raíces
Noticias relacionadas
messi confirmo que hara una gira por india y causo una revolucion

Messi confirmó que hará una gira por India y causó una revolución

gimnasia (lp) explico por que su presidente fue visto en el hipodromo tras ser inhibido

Gimnasia (LP) explicó por qué su presidente fue visto en el Hipódromo tras ser inhibido

sin chances en argentina: ¿agustin rossi analiza jugar para otra seleccion?

Sin chances en Argentina: ¿Agustín Rossi analiza jugar para otra Selección?

gano alma en el oficial prefederal y cust b dio la nota en a2

Ganó Alma en el Oficial Prefederal y CUST B dio la nota en A2

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario