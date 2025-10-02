El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición El programa Raíces ASB tendrá una nueva parada el domingo 12 de octubre en el gimnasio Remigio Lescano de Argentino de San Carlos Por Ovación 2 de octubre 2025 · 14:34hs

El programa Raíces ASB tendrá una nueva parada el domingo 12 de octubre en el gimnasio Remigio Lescano, perteneciente a Argentino de San Carlos.

Pensado para niños y niñas de entre 8 y 12 años, esta iniciativa deportiva busca ofrecerles herramientas variadas para su formación en el básquet. A través de diferentes ejercicios y actividades, los participantes podrán adquirir nuevos aprendizajes, mejorar sus habilidades y, sobre todo, disfrutar del deporte en un ambiente motivador y entretenido.

image El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición. Raíces ASB continúa su recorrido con el objetivo de fomentar la práctica del básquet desde la infancia, combinando técnica, diversión y valores deportivos, y esta estación en San Carlos promete ser otra oportunidad para seguir creciendo dentro de la cancha. Link para anotarse de manera gratuita en Raíces ASB