Santa Fe juró lealtad a la nueva Constitución y puso en marcha el camino hacia la Carta Orgánica Municipal

En un acto en el Museo de la Constitución, encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, la ciudad de Santa Fe dio inicio al proceso participativo para elaborar la futura Carta Orgánica

El auditorio del Museo de la Constitución Nacional fue este jueves el escenario elegido para un hecho de alto valor institucional: la ciudad de Santa Fe juró lealtad a la nueva Constitución provincial . El acto marcó el inicio del esquema de trabajo plural que tendrá como objetivo elaborar el proyecto de ordenanza que declare la necesidad de redactar una Carta Orgánica Municipal , un paso clave hacia la autonomía local.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Juan Pablo Poletti y la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina . También participaron convencionales constituyentes, concejales, funcionarios del gabinete municipal, diputados provinciales, representantes de la mesa productiva, de la mesa interreligiosa, de instituciones académicas, de las fuerzas armadas y alumnos de ocho escuelas secundarias de la ciudad , uno por cada distrito.

“Un orgullo y una responsabilidad”

Poletti destacó el momento histórico que vive la capital provincial: “Es un orgullo que, luego de 63 años, se reforme la Constitución y que podamos estar hablando de nuevos derechos, nuevas obligaciones, de cómo vamos a ir hacia la autonomía municipal. Es un proceso que nos llena de orgullo y de responsabilidad, porque hay que hacerlo de la mejor manera para que esto perdure de acá a muchos años”.

El intendente subrayó que el desafío se apoyará en la participación ciudadana y el trabajo conjunto con instituciones y concejales, y agradeció la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro, así como la “madurez” demostrada por los convencionales en el proceso de reforma.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, enfatizó: “Hoy, todos los que estamos aquí, vamos a jurar respetar y cumplir esta Constitución. Y esto ¿qué significa? Ni más ni menos que acompañar con nuestras acciones cotidianas lo que quedó escrito en ese texto”.

Molina valoró los principios que inspiraron la reforma: un Estado sin corrupción, sin reelecciones indefinidas, con mayor transparencia judicial y con más mecanismos de participación ciudadana. “Hemos dado un gran paso. En Santa Fe, una vez más hemos hecho historia”, concluyó.

jura

Homenaje y reconocimientos

Durante el acto, tras entonar el Himno Nacional, las autoridades rindieron homenaje a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional constituyente electa por el departamento La Capital, fallecida en julio pasado.

Asimismo, se entregaron obsequios al presidente de la Convención, Felipe Michlig, y a los convencionales santafesinos Pablo Farías, Julio “Paco” Garibaldi, Sara Sánchez Lecumberri, Facundo Olivera y Elisabet Vidal.

La voz de los jóvenes

Uno de los momentos más significativos fue la participación de 200 estudiantes de 5º año de ocho escuelas de la capital provincial: N.º 527 Bicentenario de la Patria, N.º 599 Héroes de Malvinas, N.º 481 Esteban Echevarría, N.º 264 Constituyentes, N.º 231 República de Nicaragua, N.º 511 Juana Azurduy y N.º 263 Alfonso Grilli.

“Quisimos invitar a una escuela de cada distrito porque nos parece representativo que los jóvenes también se involucren en este hecho histórico”, explicó Poletti.

La secretaria de Educación, Alicia Barletta, agregó: “Recibimos alrededor de 200 estudiantes. Este acto fue pensado para la ciudadanía y especialmente para las nuevas generaciones”.