El Colón juvenil que prepara Medrán para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, probó con una formación plagada de pibes de inferiores para jugar ante CADU por la fecha 34 de la Primera Nacional

El plantel de Colón entrenó este jueves por la mañana en el predio 4 de Junio enfocado en intentar cerrar un año para el olvido el domingo cuando reciba, desde las 15.30, a CADU por la fecha 34 y última de la fase de regular de la Primera Nacional, ya con la permanencia asegurada.

El Sabalero tiene la necesidad de cortar la racha adversa de 10 sin ganar, por lo que el DT Ezequiel Medrán apostaría por una formación cargada de juveniles. También tiene la misión de obtener su primer triunfo desde que asumió, ya que al cabo de seis encuentros perdió cuatro y empató dos.

El entrenador introdujo varias modificaciones respecto de los que salieron ante Estudiantes de Buenos Aires. En defensa, Brian Negro por el lesionado Gonzalo Soto y Conrado Ibarra en lugar del suspendido Facundo Castet. En la mitad de la cancha, Zahir Yunis reemplazará a Lautaro Gaitán y en ataque decidió darle protagonismo a dos juveniles: Matías Córdoba e Iván Ojeda, quienes saldrán desde el arranque por Christian Bernardi y Facundo Taborda.

Con estas variantes, el Sabalero presentará una mayoría de jugadores del club, pensando en cerrar la temporada con una mezcla de experiencia y proyección de los jóvenes. Queda la práctica de este sábado en el predio para terminar de pulirlo, para luego armar la concentración.

Brian Negro Brian Negro reemplazaría al lesionado Gonzalo Soto en Colón. Prensa Colón

Los posibles 11 de Colón para jugar ante CADU

Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Matías Córdoba e Iván Ojeda.