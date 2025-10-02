Uno Santa Fe | Ovación | Francisco Comesaña

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli arrancaron con el pie derecho en el Masters 1000 de Shanghái

2 de octubre 2025 · 11:53hs
Los tenistas argentinos Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y pudieron meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, que viene siendo muy positivo para los representantes “albicelestes”.

Por un lado, Comesaña demostró un nivel muy bueno para derrotar cómodamente al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, luego de solo una hora y media de juego.

De esta manera, el oriundo de Mar del Plata sigue demostrando su evolución en canchas rápidas, ya que en el último Masters 1000, que fue en Cincinnati, había ganado tres partidos para llegar hasta los octavos de final.

En la segunda ronda, Comesaña tendrá un interesante cruce frente al italiano Lorenzo Musetti (8°), quien debutará en dicha instancia por estar entre los 32 preclasificados.

Ugo Carabelli, por su parte, estaba 4-4 en el primer set ante el francés Térence Atmane, cuando este último se retiró. En sus redes sociales, Atmane explicó qué fue lo que le sucedió: “Después del primer punto, sentí que me temblaban las manos, pero pensé que simplemente estaba más tenso de lo habitual. Con 2-0, inmediatamente sentí que todo mi cuerpo temblaba y me asfixiaba después de cada punto. No podía respirar y me dolía la cabeza”.

Finalmente, reconoció que su cuerpo le decía “que tenía que parar”, y adelantó: “Necesito un tiempo para mí antes de afrontar los últimos torneos de la temporada”.

Tras el abandono de Atmane, Ugo Carabelli se metió en la segunda ronda del torneo chino, donde tendrá un cruce durísimo ante el australiano Alex de Miñaur (7°).

El único argentino que por ahora no pudo avanzar en este Masters 1000 de Shanghái fue Mariano Navone, que perdió 3-6, 6-4 y 6-4 con el francés Valentin Royer y acumuló su quinta derrota consecutiva.

El último representante nacional que salió a la cancha este jueves fue Juan Manuel Cerúndolo, quien batalla frente al local Bu Yunchaokete.

La actividad para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghái continuará este viernes, con los partidos correspondientes a la segunda ronda para Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez, quienes tendrán como rivales al francés Adrian Mannarino y al danés Holger Rune (10°), respectivamente.

