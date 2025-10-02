Racing y se River se cruzan en Rosario buscando las semifinales de Copa Argentina

Este jueves a las 18, Racing y River se medirán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing y River se preparan para un duelo vital por los cuartos de final de la Copa Argentina. Este jueves, en el Gigante de Arroyito de Rosario, chocarán por un lugar en semifinales, donde espera Independiente Rivadavia tras derrotar a Tigre. El cruce estará cargado de morbo por la presencia de Maximiliano Salas, quien enfrentará a su ex equipo luego de que el Millonario haya ejecutado su cláusula de 8 millones de euros en el último mercado.

El equipo de Gustavo Costas, que hará como local en este cruce, atraviesa un gran momento. A pesar de que igualó 0-0 por el Torneo Clausura como local en el clásico frente a Independiente, días antes la Academia selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores tras derrotar a Vélez en la vuelta de los cuartos, donde ahora aguarda por Flamengo.

A pesar de la euforia por la Copa Libertadores, la realidad de Racing en el Torneo Clausura no es la mejor. El equipo de Costas se encuentra en el 12º puesto de la Zona A, con 11 unidades, a tres puntos de Central Córdoba, el último equipo en zona de clasificación. En la Copa Argentina, la Academia llega a estos cuartos de final tras eliminar con contundencia a Deportivo Riestra, al que venció por 3-0 en la instancia anterior.

En cuanto al equipo, Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque sufre bajas sensibles. No podrá contar con Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) ni Matías Zaracho (lesión muscular), mientras que la presencia de Santiago Solari sigue siendo una incógnita. La buena noticia es que el DT sí contará con Marcos Rojo. El defensor está inhabilitado para jugar en la Liga Profesional por problemas de inscripción, pero sí puede hacerlo en Copa Argentina y Libertadores.

River llega a este cruce en medio de un convulso presente que pone en juego su año. Apenas días después de sufrir una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo sumó una nueva frustración al caer 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental, un resultado que significó su cuarta derrota consecutiva. Este duro momento obliga al Millonario a cambiar el chip urgentemente si quiere evitar un cierre de año sin títulos importantes.

Esta racha negativa, algo inédito desde 2010, se inició hace casi dos semanas con la derrota 2-1 ante Palmeiras en la ida de la Copa. Luego, siguió con el tropiezo 2-0 ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura. La crisis se profundizó en Brasil con la caída 3-1 en la vuelta de la Libertadores y tocó fondo con el sorpresivo revés en casa contra el Malevo, evidenciando una crisis futbolística que no cesa.

En el panorama local, si bien River se mantiene segundo en la tabla anual, en el Clausura marcha tercero en la Zona B, por debajo de Riestra y Vélez. Para este choque, Gallardo tendrá algunas bajas: Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza están descartados por lesión. A esto se suma la de Enzo Pérez, quien tiene siete puntos en la rodilla, por lo que Juan Carlos Portillo —recuperado de un traumatismo— asoma como titular. Más allá de eso, pondrá lo mejor que tiene a disposición, donde destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Hora: 18.

TV: TyC Sports.