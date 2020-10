Mario Ledesma destacó la importancia de jugar amistosos

En cuanto al traslado a Manly, el head coach de Los Pumas comentó que “De alguna manera, es una alegría muy grande para todos tener la posibilidad de salir del encierro. En el plantel hay chicos que dejaron sus casas hace 11 semanas, cuando arrancamos a entrenar post pandemia. La verdad que estos días fueron difíciles en cuanto a la vida propia de un equipo. A los hábitos, a volver a juntarnos en los momentos que queramos y también tener las comidas todos juntos. No hay que olvidarse que venimos de dos cuarentenas, si contamos los 15 días de burbuja que pasamos en Uruguay. Y a su vez en Argentina, con el miedo al contagio, también veníamos bastante encerrados. Sin dudas que es reencontrarse con la libertad y también teniendo en cuenta cómo están nuestros conocidos, familiares y amigos confinados en Argentina, es disfrutarlo un poco por ellos y sentirnos privilegiados de tener esta oportunidad”.

“El hecho de que Michael (Cheika) pueda estar ahora físicamente en los entrenamientos y en contacto con los chicos está buenísimo. Él está muy entusiasmado con el equipo, es una persona que contagia muchísima confianza y cree mucho en lo que hace. Tiene muchas ganas de entrar y los jugadores lo van a poder aprovechar full time. Está con muchas ganas de hacer cosas individuales con los chicos, así que eso le va a venir muy bien al plantel” destacó el exprimera línea de Los Pumas.

Fue claro al señalar que no es bueno no contar en el torneo con Sudáfrica. “La baja de Sudáfrica no es una buena noticia porque nosotros veníamos preparados a jugar seis partidos y ahora van a ser cuatro. Pero la realidad es que los chicos de Europa iban a poder salir de la cuarentena recién el miércoles 4 de noviembre, a tres días del debut ante el propio Sudáfrica. Entonces la reincorporación y el armado del equipo iba a ser muy difícil para ese primer partido ante los Springboks. Desde ese lado, tener una semana más de trabajo que, comparado con la preparación de Nueva Zelanda y Australia parece poco, para nosotros en el estado actual de las cosas es un montón”.

image.png Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, vio como positivo el amistoso ante un equipo de Waratahs.

“Con las condiciones de encierro y los protocolos sanitarios estrictos que exige Australia, recién ahora aceptaron que dos integrantes del staff, Nicolás Fernández Miranda (Assistant Coach) y Rodolfo Broggi (Fisioterapeuta), puedan entrar y ocuparse de la preparación de ese grupo de 13 jugadores. Eso es muy importante. Hablé con varios de los jugadores, la verdad que están muy entusiasmados y su venida va a ser una inyección de energía importante para cuando se junten con el resto del plantel” explicó Ledesma a cerca de la preparación de los jugadores que llegaron desde Europa.

Por último, a cerca de la importancia de jugar amistosos, el entrenador argentino comentó que “Los amistosos son fundamentales. De los jugadores, el que más partidos jugó en este 2020, lo hizo en siete ocasiones. Así que tener la posibilidad de jugar por lo menos tres partidos antes del debut ante Nueva Zelanda, parece poco como preparación, pero para nosotros es importantísimo. Sudáfrica hablaba de tener 400 minutos por jugador, nosotros seguramente estemos alrededor de los 100. Hoy seguramente enfrentemos a tres equipos diferentes y le sacaremos todo el jugo que podamos”.