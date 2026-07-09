La programación incluye los festejos por el Día de la Independencia en Aristóbulo del Valle, ferias, títeres y muestras artísticas en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: un fin de semana con celebraciones, música y actividades teñidas de celeste y blanco

La Municipalidad de Santa Fe diagramó diferentes actividades para este fin de semana largo donde se destacan los festejos en Avenida Aristóbulo del Valle , La Diseña edición invierno en los Altos de la Belgrano , Títeres en el Teatro Municipal , entre otros.

También habrá ferias y diferentes muestras en las salas y museos de la ciudad . Toda la Agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/este-finde/

La Diseña invernal

La tradicional feria de diseñadores se desarrolla en la Planta Alta de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150) desde el 9 al 12 de julio, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

Diseñadores de la región ofrecen una variedad de productos que incluyen desde indumentaria y accesorios hasta objetos y mobiliario con producciones exclusivas.

9 de Julio en Aristóbulo del Valle

La avenida Aristóbulo del Valle celebrará el Día de la Independencia con tres escenarios en simultáneo que estarán entre Ruperto Godoy y Avenida Galicia. Habrá danzas típicas, música folclórica y gastronómica local para vecinos y visitantes. También se contará con una variada oferta lúdica para los más chicos que incluirá juegos de educación vial, peloteros y entretenimientos, además de áreas de deportes, espacios para infancias, baños públicos, ambulancia y puestos de RCP para la seguridad de todos los vecinos, transformando la avenida en una fiesta total para la ciudad de Santa Fe.

Aristóbulo del Valle inaugura su renovado cantero central

Este sábado 11, se inaugurará la puesta en valor integral de la avenida Aristóbulo del Valle con una jornada de actividades gratuitas para toda la familia. La propuesta se desarrollará entre las 13 y las 17 sobre la avenida, en el tramo comprendido entre Avenida Galicia y Avenida Gorriti, donde los vecinos podrán disfrutar de espacios recreativos, culturales y deportivos.

Durante la jornada, el sector intervenido se convertirá en un gran espacio peatonal donde se desplegarán distintas propuestas para todas las edades. Entre ellas se destacan experiencias inmersivas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dispositivos y simuladores de manejo, realidad virtual, estación de arte, minigolf, fútbol tenis y un punto de videojuegos.

A lo largo de toda la tarde los vecinos también podrán recorrer una feria de emprendedores y puestos gastronómicos, además de disfrutar de inflables, actividades deportivas y campañas de promoción ambiental, educación vial, vacunación, promoción de la salud y difusión de derechos ciudadanos. La grilla artística sumará atractivos especiales con el show del Payaso Califleto programado para las 15 y una clase de ritmos abierta para todo el público a partir de las 16.

Mercado Norte

Vacaciones de Invierno 2026

Este sábado 11, a las 17, llega el Show de Magia. Luego, desde las 17.40 y hasta las 20, se realizará el Taller de Pastelería.

Primero, se podrá disfrutar del espectáculo del Mago Fernán. Al finalizar el show, los más chicos podrán decorar sus propias galletitas con dulce de leche y granas para llevárselas a casa.

Mercado Norte.

Cine y Títeres en el Anfi

El jueves 9, a las 15, en el escenario ubicado en el sector bajo del Anfiteatro del Parque del Sur (Avenida Illia 1100), se proyectará el filme infantil “Cortolandia”. Luego, a las 15.45, se presentará la obra “Las Tutucas”.

Por su parte, el sábado 11, desde las 15, llegará la propuesta “Atrapados en un Espejo”, del Grupo La Gorda Azul.

Títeres en vacaciones

La Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020) presenta la programación del Elenco de Títeres para estas vacaciones de invierno.

Este sábado a las 11, se presenta “De castillos y fantasmas”. El sábado 18 llegará “El país de los colores”.

Todas las obras son con entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Jueves 9

Feria “Viví el 9 de Julio en Aristóbulo”, de 9 a 19, en Aristóbulo del Valle, entre Gorostiaga y Huergo.

Viernes 10

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Sábado 11

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 20.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria Inauguración obras Aristóbulo del Valle: de 13 a 17, en Aristóbulo del Valle y Boneo.

Feria de Artesanos y gastronomía Paseo Constituyentes, de 15 a 19.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 12

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Plaza Fournier, de 15 a 18.30, Castelli y Gobernador Freyre.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19.30, Regis Martinez y Pedro Víttori.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Parte y Arte”

La muestra “Parte y Arte” puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19.

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad. La misma puede visitarse de 9 a 12, hasta el 10 de julio.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bulevar Galvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano), asimismo, podrá visitarse hasta el domingo 9 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Fotogalería Municipal

En el marco de + Feria, el espacio municipal presenta una propuesta curatorial junto a Fundación Proa que pone en diálogo la Buenos Aires moderna de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría con los registros actuales de cinco artistas locales. La muestra puede visitarse de 8 a 20, hasta el 29 de julio.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: Martes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.

Sábados de 14 a 18; Feriados de 15 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.