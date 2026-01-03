Mateo Pellegrino anotó un golazo en el empate entre Parma y Sassuolo

El delantero argentino Mateo Pellegrino marcó un golazo en el empate de su equipo ante Sassuolo. Suma ocho goles y una asistencia en lo que va de la temporada

Mateo Pellegrino anotó el gol del empate del Parma en su visita al Sassuolo por la 18° jornada de la Serie A. A los 23 minutos del primer tiempo, cuando su equipo caía 1 a 0 gracias al tanto de Kristian Thorstvedt, el argentino remató desde afuera del área con su pierna izquierda y la clavó contra el palo derecho de Arijanet Muric.

Parma visitó el MAPEI Stadium con el objetivo de conseguir los tres puntos que le permitieran dejar atrás los fantasmas del descenso. El local, por su parte, buscaba una victoria que lo acerque a los puestos de competiciones europeas.

Y lo estaba consiguiendo, ya que a los ocho minutos se puso en ventaja gracias al gol del noruego Thorstvedt. Sin embargo, la visita reaccionó rápido y apenas un cuarto de hora más tarde logró igualar el marcador. Pellegrino anticipó a Jay Idzes y quedó con la cancha de frente para sacar un potente pero colocado remate con su zurda que se coló contra el palo derecho.

Con este tanto, el argentino alcanzó las nueve participaciones en goles en lo que va de la temporada, ya que acumula ocho gritos y una asistencia. Con este empate, Parma se mantiene en el 15° lugar con 18 unidades, seis más que el Hellas Verona, equipo que marca el corte de los que hoy descienden a la Serie B. El próximo miércoles, desde las 16.45, recibirán nada menos que al Inter.

Sassuolo, por su parte, escaló al noveno lugar con 23 puntos, y quedó a siete de la clasificación a la Conference League. El próximo martes, también a las 16.45, será local de la Juventus.