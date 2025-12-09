Maximiliano Bustos será entrenador de Capibaras XV

Maximiliano Chinchu Bustos, se sumó al staff de Capibaras XV, franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas, como entrenador de fowards

Chinchu Bustos se suma a Capibaras XV como entrenador de fowards. El ex pilar derecho de Los Pumas completará el trío de entrenadores que lidera como head coach Nicolás Galatro y tiene a Nicolás Vergallo a cargo de los backs. Maxi Bustos viene de dirigir a Cobras XV en el Súper Rugby Américas y al seleccionado de Brasil.

Maxi Bustos se sumó el grupo de entrenadores que tienen a su cargo la conducción técnica de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas. Lo hará en la función de coach de fowards, una acción que conoce a la perfección, y en la cual se ha venido desempeñando en otras franquicias sudamericanas.

Previo a su paso por Brasil fue entrenador de su Universitario de Santa Fe natal y de Estudiantes de Paraná a nivel clubes. A nivel selecciones tiene una destacada trayectoria formando parte de los cuerpos técnicos de Pumitas y Argentina XV en distintos periodos.

También cumplió funciones en los seleccionados mayor y juvenil de la Unión Santafesina de Rugby. Con el M-18 de la USR consiguió un ascenso a la primera división del Campeonato Argentino en un equipo que tenía a varias actuales figuras del rugby local y al actual Puma Mayco Vivas.

Como jugador Chinchu se formó en Uni de Santa Fe. Tuvo un paso por Italia antes de destacar en Pampas XV, con los que consiguió el título en la Vodacom Cup 2011. Ese campeonato le valió a él y a varios de sus compañeros la convocatoria a la RWC 2011.

Post mundial llevó su rugby al Montpellier, club con el que llegó a jugar las instancias finales del Top 14 francés y la Champions Cup. Disputó 7 caps en la selección nacional de rugby antes de un prematuro retiro provocado por una lesión cervical.

Recordemos que Capibaras XV, la franquicia litoraleña, ya conoce el cronograma de partidos para su primera participación en el Súper Rugby Américas. El equipo del Litoral será local en toda la región. Debutará contra Peñarol el 21 de febrero, el último campeón, en Rosario. El 28 de febrero, lo hará como local ante Cobras de Brasil en Santa Fe, y luego, el 6 de marzo visitará a Pampas XV en Buenos Aires.

* Maximiliano Bustos (Puma 780)

-Entrenador: Universitario de Santa Fe, Estudiantes de Paraná, seleccionado M18 USR; seleccionado mayor de la Unión Santafesina, Cobras XV, Brasil Femenino, Brasil, Pumitas y Argentina XV.

-Jugador: Puma 780, 7caps, jugó el Mundial 2011