A un mes del ataque en San Cristóbal: cómo cambió la escuela y cuál es la situación del autor de los disparos

La comunidad educativa volvió a clases con estrictas medidas de seguridad mientras avanza la investigación por el ataque que conmocionó al país

A un mes del ataque en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóba l , la comunidad educativa aún intenta recomponerse tras uno de los hechos más impactantes en la historia reciente de la provincia de Santa Fe.

Todo ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego contra sus compañeros antes del izamiento de la bandera, provocando la muerte de Ian Cabrera (13) y dejando a otros dos estudiantes gravemente heridos.

escuela normal mariano moreno San Cristobal Escuela nº 40 Normal Mariano Moreno en la ciudad santafesina de San Cristóbal. gentileza

Escuelas con cambios profundos tras la tragedia

En San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo, el regreso a clases se dio recién la semana pasada y bajo estrictas medidas de seguridad escolar. Desde entonces, la rutina cotidiana cambió por completo: hay presencia policial permanente en el establecimiento, se exige el ingreso con útiles visibles sin mochilas cerradas, las puertas de las aulas permanecen abiertas durante las clases y se dispuso la suspensión de actos escolares. También se modificaron prácticas tradicionales como el izamiento de la bandera y el uso del timbre, en un intento por reforzar el control y reducir riesgos.

Estas disposiciones buscan evitar nuevos episodios de violencia, pero también reflejan el impacto emocional que persiste entre estudiantes, docentes y familias.

A 30 días del hecho, el trauma en la comunidad educativa sigue latente. Muchos alumnos manifiestan miedo a asistir a clases, reducen su permanencia en la escuela o presentan certificados psicológicos.

Las familias, por su parte, mantienen una preocupación constante por la seguridad de sus hijos, en un contexto donde la confianza aún no logra restablecerse por completo. En paralelo, equipos interdisciplinarios trabajan en un acompañamiento psicológico sostenido, con el objetivo de reconstruir vínculos y generar condiciones para una vuelta gradual a la normalidad.

izamiento bandera escuela mariano moreno San Cristobal El reducido grupo escolar que regresó a la Mariano Moreno en el primera izamiento de la bandera después del tiroteo fatal. Rosario 3

El presente del atacante: institucionalizado y bajo tratamiento

El autor del ataque, identificado como Gino C., permanece alojado en un centro especializado para menores en la cárcel de Las Flores, donde atraviesa una etapa de adaptación y diagnóstico clínico bajo supervisión judicial.

De acuerdo con los primeros informes, el adolescente estaría mostrando una evolución favorable y signos de mayor estabilidad emocional. Su defensa indicó que recibe visitas periódicas de sus padres y que se analiza la posibilidad de que retome sus estudios mediante una modalidad virtual en una EEMPA a partir de mitad de año (junio o julio), de manera virtual.

Por su edad, el joven es no punible, lo que implica que no puede recibir una pena privativa de la libertad, aunque sí permanece institucionalizado en un ámbito cerrado por razones de seguridad.

Un segundo detenido y el avance de la causa

La investigación judicial también involucra a un segundo adolescente de 16 años, acusado de participación secundaria en el ataque. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores, mientras su defensa solicitó la excarcelación.

La Fiscalía sostiene que el joven conocía el plan y habría mantenido una estrecha vinculación con el autor del hecho, tal como surge del análisis forense del celular, donde se detectaron comunicaciones relevantes para la causa.

La hipótesis clave: foros virtuales y subculturas violentas

Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a la posible participación del atacante en foros virtuales radicalizados, como el denominado True Crime Community (TCC), espacios donde se glorifican masacres y hechos violentos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, advirtió que se trata de un fenómeno creciente y preocupante: “No es un caso aislado ni bullying. Estamos frente a subculturas digitales que involucran a niños y adolescentes”.

Desde las áreas de inteligencia se confirmó que el análisis digital permitió reconstruir vínculos, interacciones y posibles influencias que habrían contribuido a la planificación del ataque.

• LEER MÁS: Reabre la escuela del tiroteo en San Cristóbal: así será la vuelta a clases tras la tragedia