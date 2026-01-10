Medvedev y Nakashima definirán el título del ATP de Brisbane

El ruso Daniil Medvedev y Brandon Nakashima jugarán la final del ATP 250 de Brisbane al ganar sus respectivos cruces de semifinales

El ruso Daniil Medvedev se clasificó a la final del ATP de Brisbane con una actuación sólida y convincente, al derrotar en semifinales al estadounidense Alex Michelsen por 6-4 y 6-2. El ex número uno del mundo jugará este domingo por el título ante Brandon Nakashima , en la que será la primera definición del año en el circuito.

El ruso mostró jerarquía en los momentos clave y volvió a confirmar su gran inicio de temporada. Aunque arrancó con algunas dudas y cedió un quiebre temprano, Medvedev reaccionó con autoridad, recuperó terreno rápidamente y se adueñó del primer set gracias a su solidez desde el fondo de la cancha y una lectura precisa del partido.

En el segundo parcial, el dominio fue aún más marcado. Medvedev elevó la intensidad, quebró en dos oportunidades y prácticamente no dejó margen de reacción a Michelsen, que nunca pudo imponer su potencia.

Del otro lado del cuadro, Nakashima selló su pase a la final tras vencer a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6(4) y 6-4. El estadounidense completó una semana perfecta en Brisbane, con cuatro triunfos consecutivos y sin ceder sets, para meterse en la cuarta final ATP de su carrera y la primera desde San Diego 2022.

Se viene la final entre Medvedev y Nakashima en Brisbane

Será un duelo con antecedentes favorables para Medvedev, que domina 2-0 el historial entre ambos, con victorias en Indian Wells 2023 y Madrid 2025. Sin embargo, Nakashima llega en uno de los mejores momentos de su carrera y buscará dar el golpe en Brisbane, mientras el ruso intentará conquistar su título número 22 y sacarse la espina de la final perdida en este mismo torneo en 2019.