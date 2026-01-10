Medvedev y Nakashima definirán el título del ATP de Brisbane

Uno Santa Fe | Ovación | Brisbane

10 de enero 2026 · 10:13hs
El ruso Daniil Medvedev se clasificó a la final del ATP de Brisbane con una actuación sólida y convincente, al derrotar en semifinales al estadounidense Alex Michelsen por 6-4 y 6-2. El ex número uno del mundo jugará este domingo por el título ante Brandon Nakashima, en la que será la primera definición del año en el circuito.

El ruso mostró jerarquía en los momentos clave y volvió a confirmar su gran inicio de temporada. Aunque arrancó con algunas dudas y cedió un quiebre temprano, Medvedev reaccionó con autoridad, recuperó terreno rápidamente y se adueñó del primer set gracias a su solidez desde el fondo de la cancha y una lectura precisa del partido.

En el segundo parcial, el dominio fue aún más marcado. Medvedev elevó la intensidad, quebró en dos oportunidades y prácticamente no dejó margen de reacción a Michelsen, que nunca pudo imponer su potencia.

Del otro lado del cuadro, Nakashima selló su pase a la final tras vencer a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6(4) y 6-4. El estadounidense completó una semana perfecta en Brisbane, con cuatro triunfos consecutivos y sin ceder sets, para meterse en la cuarta final ATP de su carrera y la primera desde San Diego 2022.

Se viene la final entre Medvedev y Nakashima en Brisbane

Será un duelo con antecedentes favorables para Medvedev, que domina 2-0 el historial entre ambos, con victorias en Indian Wells 2023 y Madrid 2025. Sin embargo, Nakashima llega en uno de los mejores momentos de su carrera y buscará dar el golpe en Brisbane, mientras el ruso intentará conquistar su título número 22 y sacarse la espina de la final perdida en este mismo torneo en 2019.

