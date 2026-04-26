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Mendoza se paraliza con el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia (M)

Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán, desde las 15:00, en el Estadio Bautista Gargantini por la fecha 16 del Torneo Apertura

26 de abril 2026 · 08:58hs
Mendoza se paraliza con el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia (M)

Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo, desde las 15, en el Estadio Bautista Gargantini por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Imparable en todos los torneos, la Lepra recibirá al Lobo en un clásico mendocino histórico que será el primer cruce con los dos equipos en Primera División.

La Lepra mendocina vive el mejor momento de su historia. Tras la consagración en la Copa Argentina a finales de 2025, el primer semestre de este año es aún mejor siendo el mejor equipo del fútbol argentino con 30 puntos en la tabla anual y líder de la Zona B, y con puntaje ideal en el Grupo C de la Copa Libertadores tras haberle ganado 1-0 a Bolívar y 2-1 a Fluminense en el Maracaná.

Independiente Rivadavia ya tiene su lugar asegurado en los octavos de final del Apertura y depende de sí mismo para contar con la localía en todos los cruces mano a mano salvo la final, que se jugará en cancha neutral. El próximo jueves por la tarde recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela por la tercera fecha de la Libertadores, pero la envergadura del duelo de este domingo hace que Alfredo Berti tenga que poner a todos sus titulares en busca del triunfo en el clásico.

El presente de Gimnasia de Mendoza es muy diferente, ya que sigue acostumbrándose al cambio de categoría luego de lo que fue su histórico ascenso en octubre del año pasado. De hecho, la primera parte del Apertura fue tan mala que Ariel Broggi, entrenador campeón de la Primera Nacional 2025, fue destituido y en su lugar asumió Darío Franco.

Desde la llegada del nuevo DT el Lobo cosechó siete puntos de nueve posibles, con victorias por 3-2 ante Vélez y 1-0 frente a Lanús, y un empate 1-1 ante Platense. Con 16 puntos, Gimnasia se encuentra 12° en la Zona A y sus chances de meterse en playoffs son muy escasas, pero en la lucha por no descender, su máximo objetivo en esta temporada, el equipo tomó aire en las dos tablas y marcha en el puesto 23 de las tablas de promedios y anual.

Este duelo será histórico para los dos clubes porque será el primero en el que choquen en un partido oficial de la Primera División de Argentina. En 1982 hubo dos antecedentes pero fueron en el marco del Torneo Nacional de dicho año, donde empataron 2-2 el primero e Independiente Rivadavia ganó 2-0 el segundo, pero esta es la primera edición en la que se enfrentarán siendo equipos consolidados en la élite de Argentina.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia (M)

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermin Antonini, Esteban Fernández, Nahuel Barbosa; Ignacio Sabatini, Agustín Módica, Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Hora: 15.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia Apertura Gimnasia de Mendoza
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