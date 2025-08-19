Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi entrenó diferenciado y crecen las dudas sobre su presencia ante Tigres

Inter Miami debe medirse contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup. Lionel Messi trabajó diferenciado y es una incógnita su presencia

19 de agosto 2025 · 15:47hs
Messi entrenó diferenciado y crecen las dudas sobre su presencia ante Tigres

El estado físico de Lionel Messi volvió a ser un tema de preocupación para los fanáticos en el Inter Miami y un aspecto a tener en cuenta en la Selección argentina. Este fin de semana, en su vuelta a las canchas, se resintió de la lesión muscular leve que había sufrido ante Necaxa. En conferencia de prensa, Javier Mascherano hizo una declaración que encendió las alarmas.

Mascherano confirmó que Lionel Messi no participó del entrenamiento junto al resto del plantel, a menos de 24 horas del choque clave ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado”, explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Además, reveló que el capitán albiceleste se sintió incómodo durante los 45 minutos que jugó el fin de semana pasado frente a Los Ángeles Galaxy, partido en el que volvía a la actividad tras la lesión en su pierna derecha.

Si bien Leo no está descartado para el partido del miércoles, su presencia dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. “Lo vamos a ir viendo durante el día y mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, aclaró el DT.

Una situación que sigue de cerca Scaloni

Estas molestias generan preocupación en la Selección argentina, teniendo en cuenta los últimos dos partidos de Eliminatorias que se jugarán ante Venezuela y Ecuador, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ante la Vinotinto podría ser el último encuentro oficial de Messi en nuestro país.

Messi Inter Miami Tigres
