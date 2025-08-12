La divertida advertencia del ex-Colón, Facundo Callejo, a Lionel Messi: "Ojo, no relajes"

Facundo Callejo, actualmente en Cusco de Perú, lleva 18 goles y es el segundo argentino más gritos en 2025 por detrás de Lionel Messi (24)

El delantero Facundo Callejo , surgido de Colón , acumula 18 goles con la camiseta de Cusco FC de Perú y es el segundo argentino más goleador de temporada 2025 por detrás de Lionel Messi , que cuenta con 24 tantos.

A través de su cuenta de X, Callejo le dejó un divertido mensaje al capitán del Inter Miami y la Selección Argentina, al citar una tabla de los goleadores argentinos en este año: “Son 18 los míos… Ojo, Lío. No te relajes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CALLEJOFACUNDO/status/1954600299685195804&partner=&hide_thread=false Son 18 los míos … ojo Lío eh , no te relajes https://t.co/anXw7EJrIv — Facu Callejo (@CALLEJOFACUNDO) August 10, 2025

Detrás de ambos jugadores, la tabla muestra a Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán, con 17 tantos. A principios de agosto, el futbolista subió un posteo al llegar a los 18 goles junto a una fotografía de él con “Papa Noel” y un mensaje diciendo que llegaría a esa cantidad de tantos en solo seis meses.

“Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío Leandro Martín!”, expresó Callejo.

Callejo, surgido de Colón

El delantero llegó a Perú sin estar en los planes del técnico Miguel Rondinelli, pero, al ganarse la titularidad, se volvió uno de los futbolistas más destacados del equipo y, además, renovó su contrato y es el goleador de la Liga 1. En cuanto a su pasado en el fútbol argentino, Callejo supo vestir la camiseta de Temperley, All Boys, Gimnasia de Jujuy e hizo inferiores en Colón.

Quiso volver al Sabalero para disputar la Primera Nacional, pero el por aquel entonces director deportivo, Iván Moreno y Fabianesi, le bajó el pulgar.