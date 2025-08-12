Uno Santa Fe | Ovación | Facundo Callejo

La divertida advertencia del ex-Colón, Facundo Callejo, a Lionel Messi: "Ojo, no relajes"

Facundo Callejo, actualmente en Cusco de Perú, lleva 18 goles y es el segundo argentino más gritos en 2025 por detrás de Lionel Messi (24)

12 de agosto 2025 · 15:21hs
La divertida advertencia del ex-Colón, Facundo Callejo, a Lionel Messi: Ojo, no relajes

El delantero Facundo Callejo, surgido de Colón, acumula 18 goles con la camiseta de Cusco FC de Perú y es el segundo argentino más goleador de temporada 2025 por detrás de Lionel Messi, que cuenta con 24 tantos.

A través de su cuenta de X, Callejo le dejó un divertido mensaje al capitán del Inter Miami y la Selección Argentina, al citar una tabla de los goleadores argentinos en este año: “Son 18 los míos… Ojo, Lío. No te relajes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CALLEJOFACUNDO/status/1954600299685195804&partner=&hide_thread=false

Detrás de ambos jugadores, la tabla muestra a Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán, con 17 tantos. A principios de agosto, el futbolista subió un posteo al llegar a los 18 goles junto a una fotografía de él con “Papa Noel” y un mensaje diciendo que llegaría a esa cantidad de tantos en solo seis meses.

“Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío Leandro Martín!”, expresó Callejo.

Callejo, surgido de Colón

El delantero llegó a Perú sin estar en los planes del técnico Miguel Rondinelli, pero, al ganarse la titularidad, se volvió uno de los futbolistas más destacados del equipo y, además, renovó su contrato y es el goleador de la Liga 1. En cuanto a su pasado en el fútbol argentino, Callejo supo vestir la camiseta de Temperley, All Boys, Gimnasia de Jujuy e hizo inferiores en Colón.

Quiso volver al Sabalero para disputar la Primera Nacional, pero el por aquel entonces director deportivo, Iván Moreno y Fabianesi, le bajó el pulgar.

Facundo Callejo Messi Colón
Noticias relacionadas
inter miami avanza para incorporar a un campeon con colon

Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

francisco comesana logra una epica remontada y avanzo a los octavos en cincinnati

Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

¿cuando vuelve a correr franco colapinto en la f1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

nicolas paz: mi sueno es jugar el mundial con argentina

Nicolás Paz: "Mi sueño es jugar el Mundial con Argentina"

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"