El delantero Facundo Callejo, surgido de Colón, acumula 18 goles con la camiseta de Cusco FC de Perú y es el segundo argentino más goleador de temporada 2025 por detrás de Lionel Messi, que cuenta con 24 tantos.
La divertida advertencia del ex-Colón, Facundo Callejo, a Lionel Messi: "Ojo, no relajes"
Facundo Callejo, actualmente en Cusco de Perú, lleva 18 goles y es el segundo argentino más gritos en 2025 por detrás de Lionel Messi (24)
A través de su cuenta de X, Callejo le dejó un divertido mensaje al capitán del Inter Miami y la Selección Argentina, al citar una tabla de los goleadores argentinos en este año: “Son 18 los míos… Ojo, Lío. No te relajes”.
Detrás de ambos jugadores, la tabla muestra a Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán, con 17 tantos. A principios de agosto, el futbolista subió un posteo al llegar a los 18 goles junto a una fotografía de él con “Papa Noel” y un mensaje diciendo que llegaría a esa cantidad de tantos en solo seis meses.
“Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío Leandro Martín!”, expresó Callejo.
Callejo, surgido de Colón
El delantero llegó a Perú sin estar en los planes del técnico Miguel Rondinelli, pero, al ganarse la titularidad, se volvió uno de los futbolistas más destacados del equipo y, además, renovó su contrato y es el goleador de la Liga 1. En cuanto a su pasado en el fútbol argentino, Callejo supo vestir la camiseta de Temperley, All Boys, Gimnasia de Jujuy e hizo inferiores en Colón.
Quiso volver al Sabalero para disputar la Primera Nacional, pero el por aquel entonces director deportivo, Iván Moreno y Fabianesi, le bajó el pulgar.