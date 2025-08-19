Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

La nadadora bonaerense se coronó en el Mundial Junior de Natación en Otopeni, Rumania, al ganar los 400 metros combinados con un tiempo de 4:34.34

Agostina Hein hizo historia en el Mundial Junior de Natación al consagrarse campeona en los 400 metros medley con un tiempo de 4:34.34, que le permitió establecer un nuevo récord del campeonato y, además, batir la plusmarca argentina que había fijado Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, hace 21 años.

La bonaerense de Campana dominó la final con parciales de 1:01.09 en los primeros 100 metros de mariposa, 2:10.59 al paso de los 200 de espalda, 3:32.61 tras los 300 de pecho y cerró con un potente tramo de crol para tocar primero en 4:34.34.

Con su desempeño, Hein, de apenas 17 años, quebró el récord de campeonato que estaba en manos de la estadounidense Leah Hayes, quien en 2023 había marcado 4:36.84 en Netanya, Israel.

La nadadora argentina todavía tiene por delante otros desafíos en Otopeni, ya que también está inscripta en los 800 metros libre (20 de agosto), los 200 metros medley y los 400 libre (ambos el 22 de agosto).