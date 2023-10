Montoya refrendó que Nueva Zelanda fue claramente superior

Nueva Zelanda jugará su quinta final de Rugby World Cup tras derrotar a Argentina por 44 a 6 en la primera semifinal. Un Stade de France con 77,556 espectadores fue testigo de una certera actuación del equipo ganador que no solo apoyó siete tries - tres de Will Jordan - sino que supo manejar, con paciencia los tiempos del partido.

"La verdad es que estamos tristes, frustrados, no era el partido que queríamos, y el sueño de jugar una final se fue. Todavía queda una semana, para ir en busca de una medalla. Igualmente, en este momento estoy triste, dolido, tenemos que mirar para adentro, que duela lo que tenga que doler, y nos queda una semana más para este grupo de jugadores" indicó el capitán de Los Pumas.



Julián Montoya aseguró que "a nivel juego ellos se impusieron en el contacto, fueron un equipazo, creo que en las formaciones fijas, sobre todo scrum y maul, fueron muy superiores, y tuvieron territorio y en cada oportunidad que dispusieron marcaron. Logramos algunas acciones de varias fases, cuando tuvimos dinámica hacíamos buenos movimientos pero ellos fueron una gran defensa de frente".

En el mismo sentido el hooker afirmó que "siempre hablo de lo que depende de nosotros, y tenemos que hacer muchas mejoras de cara a lo que se viene. El mensaje a los chicos dentro del campo de juego, hablamos de luchar cada pelota, cada situación de juego, el equipo siguió yendo a buscar, con errores, pero la idea era nunca bajar los brazos".

"Creo que Nueva Zelanda nos marcó muy fácil por momentos, la verdad que duele, duele mucho, pero queda una semana para este grupo, que quizás no sea el mismo de acá en adelante. Siempre pasa que en todos los mundiales que todavía tenemos algo porque luchar, ni hablar que con esta camiseta siempre hay que luchar y dejar todo en la cancha. Tenemos que ver en que fallamos, y preparar el partido de la semana que viene" sostuvo el primera línea formado en Cardenal Newman de Buenos Aires.

Montoya contó que "en la ronda final se hablo que es una semana especial. No es lo mismo ganar una medalla que no hacerlo, por eso mismo ya tenemos que volver con todo a entrenar en la semana, corregir lo que tengamos hacerlo, y dejar todo en la cancha. No es lo mismo quedarnos con esa medalla que no hacerlo. Tenemos que hacer una autocrítica grande, y todavía nos queda una semana para ver si podemos hacer un buen papel".