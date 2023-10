Los Pumas perdieron con los All Blacks en París e irán por el bronce

Para la escuadra nacional hubo dos penales de Emiliano Boffelli en el primer tiempo. En tanto, para los All Blacks hubo tries de Will Jordan, Jordie Barrett y Mark Telea, más una conversión y un penal de Richie Mo'unga en el primer tiempo, mientras que en el complemento, lo hicieron Aaron Smith, Shannon Frizell y dos de Will Jordan, más dos conversiones del apertura Richie Mo'unga.

Ahora, Nueva Zelanda deberá esperar el resultado del cruce del sábado a las 16, entre Inglaterra y Sudáfrica, para saber con quien jugará la final del próximo sábado 28 a las 16 en París. En el caso de Los Pumas jugarán por la medalla de bronce, con el perdedor entre los británicos y los sudafricanos, el próximo viernes a las 16, en Saint Denis.

LosPumas-NuevaZelanda.jpg

Nueva Zelanda salió con todo. Una falla en la recepción de los argentinos en la salida, y Aaron Smith no perdonó. Cuesta arriba comenzó el conjunto nacional el complemento. Casi que ese ensayo salió desde el vestuario. Los All Blacks mostraron mucha paciencia, y cuando se dieron cuenta de los desacoples en defensa de los dirigidos por Cheika,

No había reacción del seleccionado argentino, y los All Blacks comenzaron a jugar cómodos. La tranquilidad que se le pedía a Argentina en el primer tiempo, la tuvo Nueva Zelanda en el complemento, lo cual se intensificó cuando comenzó a estirar diferencias en el marcador. El scrum fue ampliamente favorable a los conducidos por Ian Foster. Cada vez que entraron a las veintidós de los argentinos, Nueva Zelanda se volvió siempre con puntos a su favor. Con un juego de manos simple, Will Jordan, sumó otro ensayo y el marcador quedaba en 39 a 6.

LosPumas2.jpg Los Pumas fueron claramente superados por los All Blacks y ahora jugarán por el tercer puesto en el Mundial.

El que llegó al tercer ensayo en su cuenta personal fue Will Jordan, encontró los espacios, tiró el sombrerito, un try de ochenta metros, que significó un ensayo muy duro para el elenco nacional que no supo responder defensivamente. Los All Blacks fueron superiores y lo demostraron en el trámite de las acciones y en el resultado. Se impusieron por un claro 44 a 6. El equipo que tiene como capitán a Julián Montoya no apareció nunca. Se volvieron a ver los mismos errores de siempre, sumado a que sin conducción, quedó demostrado que no se puede jugar.

LosPumas3.jpg

Síntesis:

Argentina 6- Nueva Zelanda 44

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Nueva Zelanda: Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Luego ingresaron: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.

Primer tiempo: 4' penal Emiliano Boffelli, 10' try Will Jordan convertido por Richie Mo'unga , 17´ try Jordie Barrett, 33´ penal Emiliano Boffelli, 38' penal Richie Mo'unga, 41' try Mark Telea.

Parcial: Argentina 6- Nueva Zelanda 20

Segundo tiempo: 2´ try Aaron Smith convertido por Richie Mo'unga, 8´ try Shannon Frizell convertido por Richie Mo'unga, 22´ try Will Jordan, 33´ try de Will Jordan.

Referee: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Stade de France, de Saint Denis.