Munar le ganó a Altmaier y enfrentará a Francisco Cerúndolo

El español Jaime Munar venció al alemán Daniel Altmaier y ahora se medirá con Francisco Cerúndolo por la segunda ronda del ATP 250 de Adelaida

12 de enero 2026 · 11:40hs
Jaume Munar se medirá con Francisco Cerúndolo.

El español número 38 del mundo, Jaume Munar, venció 6-3 y 6-0 al alemán Daniel Altmaier y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Adelaida, donde se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, que debutará en esta edición del torneo.

Cerúndolo chocará con Munar

El sábado arrancó este torneo que forma parte de la tradicional gira que comparte semana con el Abierto de Australia y el ATP de Auckland.

Luego de lo que fueron los clasificatorios el fin de semana donde el argentino Thiago Tirante quedó eliminado, inició la primera ronda de este ATP 250 de Adelaida con nueve encuentros.

En la cancha 3 del Memorial Drive Tennis Centre, el español Jaume Munar derrotó contundentemente al alemán número 44 del mundo, Daniel Altmaier, con un resultado de 6-3 y 6-0 en un partido que duró una hora y cuatro minutos.

De entrada, el alemán le quebró el saque a Munar y empezó ganando los tres primeros games pero el español se repuso de manera formidable, sacando adelante el primer set con un 6-3 final.

En la segunda manga, el oriundo de Islas Baleares no tuvo piedad con el alemán, ganó seis games consecutivos y, con un categórico 6-0, selló su triunfo en esta primera ronda para avanzar a la segunda donde enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número tres del torneo.

La jornada empezó con la remontada del australiano Tanasi Kokkinakis, que venció 3-6, 6-3 y 7(7)-6(3) al estadounidense Sebastian Korda. Luego, en el duelo de franceses, Ugo Humbert derrotó 6-3 y 7(7)-6(3) a Térence Atmane.__IP__

Por su parte, el monesgasco Valentin Vacherot le ganó 7(7)-6(5) y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic mientras que el estadounidense Reilly Opelka venció 6-3 y 7(8)-6(6) al australiano Alexei Popyrin. En tanto, el francés Quentin Halys le ganó 6-2 y 7(11)-6(9) al australiano Adam Walton en el último clasificatorio que faltaba jugarse y enfrentará esta tarde ante el británico Jacob Fearnley.

Además de este partido entre francés y británico, dos partidos completarán la jornada de lunes en Adelaida: el checo Tomáš Machá ante el australiano James Duckworth y el duelo entre los locales Tristan Schoolkate y Rinky Hiji

Munar Francisco Cerúndolo ATP 250
