Mundial 2026: qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro

El capitán de la Selección argentina todavía tiene chances de terminar como máximo goleador de la Copa del Mundo, aunque dependerá de una actuación histórica en la final frente a España.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino también al ganador de la Bota de Oro, premio que recibe el máximo goleador de la competencia.

A falta del último partido del torneo, el francés Kylian Mbappé lidera la tabla de artilleros con 10 goles , luego de convertir un doblete en la victoria de Francia por 6-4 sobre Inglaterra en el encuentro por el tercer puesto.

Detrás aparece Lionel Messi, con ocho tantos, por lo que el capitán argentino todavía mantiene posibilidades matemáticas de quedarse con el galardón.

¿Por qué dos goles no le alcanzan a Messi?

Aunque el rosarino convierta un doblete frente a España e iguale los 10 goles de Mbappé, eso no le garantizará la Bota de Oro.

El primer criterio de desempate establecido por la FIFA son las asistencias. Actualmente ambos futbolistas suman cuatro pases gol, ya que Mbappé dio una asistencia frente a Inglaterra e igualó el registro de Messi.

Si el argentino marca dos goles pero no entrega ninguna asistencia, ambos quedarían empatados tanto en goles como en asistencias.

En ese escenario entraría en juego el segundo criterio de desempate: la cantidad de minutos disputados durante el torneo. Allí, el delantero francés también tiene ventaja, por lo que se quedaría con el premio.

Los dos caminos que tiene Messi para ganar la Bota de Oro

De esta manera, Lionel Messi solo tiene dos posibilidades para convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026:

Marcar tres goles en la final frente a España y llegar a 11 conquistas.

Convertir dos goles y dar una asistencia, para igualar a Mbappé en goles y superarlo en asistencias.

Además del premio individual, Messi también buscará seguir ampliando su leyenda en las Copas del Mundo. El capitán argentino ya se convirtió durante este Mundial en el máximo goleador de la historia del torneo (aunque Mbappé ya lo superó nuevamente), y ahora intentará cerrar otra actuación inolvidable levantando una nueva Copa del Mundo con la selección argentina.