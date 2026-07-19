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Final del Mundial: cómo funcionarán los colectivos en Santa Fe durante el partido entre Argentina y España

La Municipalidad confirmó que el transporte urbano circulará con normalidad, aunque con frecuencias reducidas por la menor demanda prevista. Las empresas también advirtieron por posibles complicaciones en el tránsito durante los festejos posteriores.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de julio 2026 · 11:25hs
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Colectivos funcionan: La Municipalidad de Santa Fe confirmó el servicio de colectivos durante la final del Mundial

José Busiemi

  • Colectivos funcionan: La Municipalidad de Santa Fe confirmó el servicio de colectivos durante la final del Mundial, con frecuencias reducidas.

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una jornada especial con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y el transporte público también tendrá un esquema adaptado al desarrollo del encuentro. Desde la Municipalidad informaron que los colectivos funcionarán con normalidad, aunque con una reducción en las frecuencias habituales debido a la menor cantidad de pasajeros que se espera durante el partido.

La decisión responde a la experiencia registrada en anteriores presentaciones de la Selección Argentina, cuando gran parte de los usuarios permaneció en sus hogares o en bares y restaurantes para seguir los encuentros.

En ese contexto, las empresas concesionarias ajustarán la circulación de las unidades para adecuarla a la demanda prevista entre las 16, horario de inicio del partido, y las horas posteriores.

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Las medidas de las empresas de transporte

Desde una de las prestatarias del servicio, Autobuses Santa Fe, confirmaron que disminuirán la frecuencia de las unidades durante el desarrollo del encuentro. Además, señalaron que en otras oportunidades se registraron complicaciones para circular debido a los festejos espontáneos en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) habían anticipado a UNO Santa Fe que las empresas ERSA y Autobuses evaluaban modificar la prestación del servicio durante la final, con una última salida prevista entre las 14:30 y las 15, para retomar la circulación recién a las 20. Sin embargo, desde la Municipalidad aclararon que los colectivos funcionarán durante toda la jornada con un esquema habitual, aunque con una reducción en la frecuencia de paso debido a la menor demanda prevista.

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Piden precaución tras el partido

Además de la reorganización del transporte, desde el sector expresaron preocupación por los inconvenientes de tránsito que suelen producirse una vez finalizados los partidos de la Selección.

Las concentraciones espontáneas de hinchas en calles y avenidas pueden generar demoras y desvíos para las unidades del transporte urbano, por lo que solicitaron extremar las medidas de precaución tanto a automovilistas como a peatones.

La final del Mundial entre Argentina y España comenzará este domingo a las 16 y, como ocurrió en anteriores definiciones de la Albiceleste, se espera una importante movilización de personas antes y después del encuentro, especialmente si el seleccionado logra conquistar un nuevo título mundial.

Mundial colectivos Santa Fe empresas
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