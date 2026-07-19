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Final del Mundial: Santa Fe desplegará un amplio operativo en Rivadavia y Bulevar con vallados, controles y postas sanitarias

El municipio y el Ministerio de Seguridad diagramaron un dispositivo especial para la zona de Rivadavia y Boulevard Gálvez, donde históricamente se concentran los hinchas. También habrá postas sanitarias, controles sobre motos y un esquema especial para el transporte urbano.

19 de julio 2026 · 13:23hs
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Operativo de seguridad: Santa Fe diagramó un dispositivo especial para la final del Mundial en Rivadavia y Bulevar Gálvez.

Operativo de seguridad: Santa Fe diagramó un dispositivo especial para la final del Mundial en Rivadavia y Bulevar Gálvez.

Con la expectativa puesta en la final del Mundial entre Argentina y España, la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la provincia definieron un amplio operativo de prevención y control para ordenar las posible celebraciones de los hinchas en la ciudad.

El principal despliegue se concentrará en la tradicional esquina de Rivadavia y Bulevar Gálvez, punto de encuentro elegido históricamente por los santafesinos para celebrar los logros de la Selección. Allí trabajarán alrededor de 300 personas entre funcionarios, inspectores municipales, agentes de tránsito y personal de seguridad.

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, explicó que el operativo comenzó a planificarse tomando como referencia el desarrollado tras el partido anterior.

"Ya tenemos el operativo y estamos definiendo los últimos detalles. El anterior salió bien, aunque la cantidad de gente superó las expectativas, por lo que hay situaciones puntuales que ahora tenemos que mejorar", sostuvo en LT10.

LEER MÁS: Final del Mundial: cómo funcionarán los colectivos en Santa Fe durante el partido entre Argentina y España

El desafío: controlar las motos

Uno de los principales puntos de atención será la circulación de motocicletas, que durante los últimos festejos generaron inconvenientes al intentar ingresar a la zona restringida.

Mastropaolo explicó que, si bien los cortes de tránsito suelen respetarse, muchos motociclistas buscan caminos alternativos.

"Buscan lugares alternativos y ahí es donde generan situaciones de riesgo porque ingresan por veredas, bicisendas, plazas o espacios públicos para llegar lo más cerca posible del lugar de los festejos", advirtió.

En ese sentido, indicó que uno de los sectores que demandará especial vigilancia será el entorno de calle Vitori y otras vías de acceso cercanas al operativo principal.

Vallados y protección de edificios

El dispositivo comenzará antes del mediodía con el montaje de estructuras de vallado y los primeros cortes de tránsito.

Las autoridades volverán a instalar un cerco de seguridad alrededor de la estación de servicio ubicada en Rivadavia y Boulevard Gálvez y también protegerán el edificio vidriado ubicado frente a ese punto para evitar daños durante una eventual concentración masiva.

"La estación tendrá un vallado integral y también nos preocupa el edificio de enfrente por toda su fachada vidriada", explicó el funcionario.

Postas sanitarias y limpieza

El operativo también incluirá postas sanitarias y puestos del Grupo de Control Integral (GCI), además de cuadrillas específicas que recorrerán la zona retirando botellas de vidrio de manera preventiva para reducir riesgos de accidentes.

Mastropaolo recordó que, durante los festejos anteriores, varias personas sufrieron heridas provocadas por botellas rotas.

Además, destacó el importante despliegue de limpieza que demandó la celebración pasada.

"Se recolectaron 3.600 kilos de basura, casi cuatro veces más de lo que se junta en una jornada habitual. Aun así, hubo mucha colaboración de la gente y al día siguiente la ciudad ya estaba completamente limpia", afirmó.

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Transporte con frecuencias reducidas

Respecto del servicio de colectivos, el funcionario confirmó que las unidades circularán con frecuencias reducidas durante el desarrollo del partido, debido a la menor demanda habitual en esos horarios.

Una vez finalizado el encuentro, el servicio volverá a funcionar con normalidad para facilitar el traslado de quienes participen de los festejos en distintos puntos de la ciudad.

Desde el municipio remarcaron que el operativo se irá ajustando en función del desarrollo del partido y de la cantidad de personas que se concentren en la zona de celebración.

Santa Fe Mundial operativo
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