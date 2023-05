Corea del Sur dio el batacazo al derrotar a Francia por 2 a 1, en el primer partido del Grupo F del Mundial Sub 20, que se disputó en el Malvinas Argentinas

Corea del Sur dio el batacazo al derrotar este lunes a Francia por 2 a 1, en el primer partido del Grupo F del Mundial Sub 20, que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Y con ese tanto, a pesar de los esfuerzos de "Les Bleus" por llegar al empate, se fueron a los vestuarios con la ventaja parcial para los rojos.

En la segunda etapa, Francia intentó de manera constante acercarse al arco de los asiáticos, que mostró una línea de zagueros muy solida.

A los 18 minutos, tras un tiro libre desde la izquierda, el capitán coreano logró peinar de cabeza en la puerta del área chica y cruzar el balón hacia el fondo de la valla, para aumentar la ventaja de su equipo y poner 2 a 0 el marcador.

Tras ese baldazo de agua fría, el DT galo metió tres cambios en una sola ventana, con la intención de acorralar a su rival, y pudo descontar de penal, cometido por el arquero y cambiado por gol por Virginius.

Con el correr de los minutos, y con la factibilidad de llegar al empate, Francia atacó de manera constante, pero sin grandes ideas, recurriendo en demasía a los centros, pero se encontró con una defensa coreana muy solida y sin fisuras.

En definitiva, el conjunto oriental se llevó el triunfo porque no se desordenó en el fondo, pobló el mediocampo, y cuando tuvo la posibilidad de llegar al arco francés fue muy certero.

Síntesis

Francia: Thimothee Lo Tutala; Tanguy Zoukrou, Cheick Keita, Jordan Semedo Varela, Brayann Pereira; Florent Da Silva Sánchez, Warren Bondo, Martin Adeline; Wilson Odobert, Alan Virginius (C), Antoine Joujou. DT: Landry Chauvin.

Corea: Joonhong Kim; Changwoo Park, Seokhyun Choi, Chanouk Lee, Seojoon Bae, Jisoo Kim; Yonghak Kim, Seungwon Lee (C), Seongjin Kang, Sangyoon Kang; Youngjun Lee. DT: Eunjung Kim.

Goles: 22m Seungwon Lee (C); 63m Youngjun Lee (C); 70m Virginius (F) de penal;

Cambios. En el segundo tiempo a los 58m Intaek Hwang por Seojoon Bae, y Jihan Lee por Yonghak Kim (C); 65m Malamine Efekele por Joujou, Alexis Tibidi por Adeline, y Soungoutou Magassa por Bondo (F); 73m Choi Ye-Hoon por Kang Seong-Jin (C); 85m Sekou Lega por Alan Virginius (F); 97m Seungho Park por Youngjun Lee (C).

Amonestados: Joonhong Kim (C)

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)