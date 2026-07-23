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Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Bruno Bentancor, de 22 años, falleció este jueves y la noticia fue confirmada por Deportivo Italiano, su último club. Días atrás había estado en Argentina para realizar una prueba en el club de Bajo Flores

23 de julio 2026 · 12:11hs
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Falleció Bruno Bentancor

Falleció Bruno Bentancor, futbolista uruguayo de 22 años que hace unos días se había probado en Riestra.

El futbolista uruguayo Bruno Bentancor murió este jueves a los 22 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó Deportivo Italiano, equipo en el que se desempeñaba actualmente.

Falleció un jugador uruguayo que hace poco se había probado en Riestra

La noticia provocó una fuerte conmoción en el fútbol de Uruguay debido a la corta edad del delantero, quien se había formado en Peñarol y había desarrollado parte de su carrera profesional tanto en su país como en Chile.

Bentancor, conocido como el “Bola”, había nacido el 18 de diciembre de 2003 y realizó las divisiones juveniles en Peñarol, institución con la que llegó al primer equipo antes de comenzar un recorrido por diferentes clubes en busca de continuidad.

Durante su carrera también defendió las camisetas de Everton de Viña del Mar, Rentistas y Cerro, antes de incorporarse a Deportivo Italiano, equipo del fútbol amateur uruguayo.

En las últimas semanas su nombre también había tenido repercusión en Argentina porque viajó a Buenos Aires para realizar una prueba en Deportivo Riestra, aunque finalmente no quedó incorporado al plantel.

Su estadía en el conjunto de Bajo Flores había quedado envuelta en una polémica después de que fuera acusado de llevarse indumentaria y pertenencias del vestuario. El episodio tomó trascendencia pública apenas unos días antes de conocerse su fallecimiento.

Respecto de las circunstancias de su muerte, la información confirmada hasta el momento indica que Bentancor sufrió un paro cardiorrespiratorio. No se informó oficialmente una patología previa ni una causa subyacente que permita explicar qué desencadenó el episodio, por lo que no corresponde vincular su fallecimiento con otras circunstancias sin información médica que lo respalde.

Deportivo Italiano comunicó el fallecimiento durante las primeras horas de este jueves y la noticia rápidamente comenzó a replicarse entre clubes, ex compañeros y diferentes protagonistas del fútbol uruguayo.

La muerte de Bentancor golpeó especialmente a Peñarol, donde realizó buena parte de su formación como futbolista, y generó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales.

futbolista uruguayo Deportivo Riestra
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