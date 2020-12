Napoli jugará el duelo pendiente ante Juventus en el Calcio

El partido debía haberse jugado el pasado domingo 4 de octubre en el estadio "Allianz", pero no sucedió debido a que la Hacienda Sanitaria Local napolitana (ASL) ordenó al plantel de Napoli quedarse en aislamiento, tras registrarse tres casos positivos por coronavirus, dos jugadores (PiotrZielinski y Elijf Elmas) y un miembro del personal.

Los dirigentes del equipo en donde brilló Diego Maradona enla década del 80 le pidieron a la Federación redefinir la fecha de disputa, ya que no pudieron presentarse por "causas de fuerza mayor".

Sin embargo, la Federación respondió que el protocolo sanitario "es claro" y que no había razón para no viajar. Incluso el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis,envió al ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, una cartaoficial en la que explicaba su posición, pero no había podido evitar el castigo por parte de la Justicia deportiva, que finalmente fue levantado por el Colegio de Garantías en última instancia.