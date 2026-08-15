Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentan con la mira puesta en la cima

El Pirata recibirá este sábado a la Lepra mendocina por la quinta fecha del Clausura. Ambos necesitan sumar para acercarse a los primeros puestos, aunque el equipo de Berti también tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores.

Belgrano e Independiente Rivadavia protagonizarán este sábado uno de los encuentros destacados de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, donde el conjunto cordobés intentará hacerse fuerte ante un rival que atraviesa una semana especial por su participación internacional.

El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa , mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

Belgrano llega fortalecido

Belgrano atraviesa un buen momento y llega con el envión que significó la victoria 2-0 ante Banfield, conseguida en el Florencio Sola.

El triunfo tuvo además un condimento especial por el regreso al gol de Lucas Passerini, quien volvió a convertir después de una etapa de sequía y es uno de los nombres que genera interés en el mercado de pases.

También volvió a destacarse el arquero Thiago Cardozo, una de las figuras del equipo cordobés durante los últimos encuentros.

Con la intención de continuar escalando posiciones, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski buscará aprovechar su condición de local y quedarse con tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de vanguardia.

La probable formación del Pirata será: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli, Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini.

Independiente Rivadavia, entre la Copa y el Clausura

Independiente Rivadavia llegará a Córdoba con una situación particular. El equipo mendocino viene de disputar el partido de ida de una serie internacional ante Fluminense, con el que igualó 0-0 en Río de Janeiro.

El resultado dejó abierta la definición, que tendrá lugar el próximo martes 18 en el estadio Malvinas Argentinas, donde la Lepra intentará conseguir la clasificación ante su público.

El conjunto de Alfredo Berti deberá afrontar, por lo tanto, una exigente seguidilla de partidos. La intención del entrenador será administrar las cargas y realizar una rotación para preservar futbolistas de cara al decisivo encuentro copero.

Más allá de la competencia internacional, Independiente Rivadavia también necesita sumar en el Clausura para continuar escalando posiciones y mantenerse cerca de los equipos que pelean arriba.

El probable once mendocino será: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Maximiliano Salas y Alex Arce.

Todos los datos de Belgrano-Independiente Rivadavia

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli, Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Maximiliano Salas y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.