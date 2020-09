"Neymar insulta a los rivales en cada jugada"

A las duras declaraciones del tío de Álvaro González contra Neymar, se sumó el contraataque de Valentin Rongier, volante de Olympique de Marsella, quien defendió a su compañero y le echó más leña al fuego al clásico que sigue dando que hablar en Francia.

En este sentido, el ex Nantes, de 25 años, explicó que es “imposible” que el defensor español haya tenido una actitud racista hacia el delantero brasileño, de quien asegura que se pasó todo el encuentro insultando a los rivales en cualquier acción de juego que se disputase en el Parque de los Príncipes.

"Yo no escuché nada. Lo que me molesta un poco es que Neymar acaba de decir que eso (actitud racista) pasó en el campo, pero no dice que durante todo el partido el insulta a los rivales en cada desafío. No dimos un muy buen ejemplo durante el partido, pienso en todos los espectadores. Pero en cualquier caso, por mi parte, no supe nada de Álvaro", declaró Rongier en conferencia de prensa.

Y agregó: “Es imposible, lo conozco muy bien a Álvaro y es alguien que siempre es respetuoso y sonriente en el día a día. Es cierto que es un verdadero bromista, eso seguro. Puede que haya logrado enloquecer a Neymar, pero también es una cualidad. Necesitamos jugadores así, pero conociéndolo, es imposible".