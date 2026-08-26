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Cómo estará el tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anuncian lluvias para el jueves

El tiempo seguirá inestable en Santa Fe, con posibles lluvias y un descenso de temperatura hacia el fin de semana

26 de agosto 2026 · 07:51hs
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Cómo estará el tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anuncian lluvias para el jueves

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y fresca, con una temperatura de 11.6º y una térmica de 10.8º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se mantiene una configuración muy similar a la de ayer, en la cual las corrientes frías en altura interactúan con el continuo ingreso de aire cálido y húmedo superficial. Esta situación, si bien permite algunos mejoramientos temporales, en general tiende a inestabilizar la región, con gradual ascenso de las temperaturas, sobre todo las máximas y con posibilidades de lluvias entre últimas horas de hoy y primeras horas del viernes, estando centrada las mayores probabilidades durante la tarde de la jornada del jueves. No obstante ello, hacía finales de la semana, las condiciones deberían tender a mejorar con gradual descenso de los registros térmicos.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante gran parte de la jornada, sobre todo hacia la tarde y la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur, cambiando de moderados a regulares por momentos del sector sureste durante el transcurso de la Jornada.

En tanto para el viernes se espera un cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada con condiciones inestables a algo inestables y mejorando lentamente con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 20º. Vientos moderados del sector sureste, rotando al sur/sureste por momentos.

Por último el fin de semana se espera que comience con un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando. Temperaturas en suave descenso: mínima 9º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe tiempo Temperaturas lluvias
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