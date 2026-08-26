Vera bajo alerta por el agua: campos anegados, hacienda trasladada y nuevas lluvias en camino

Paula Mitre, intendente de la localidad del norte santafesino habló con UNO sobre el escenario hídrico y las obras que se ejecutaron para enfrentar las precipitaciones

La situación hídrica en el departamento Vera vuelve a generar preocupación ante el escenario de lluvias previsto para los próximos meses. La intendenta de la ciudad de Vera, Paula Mitre , advirtió que distintas zonas rurales ya presentan anegamientos importantes , mientras los productores deben trasladar hacienda hacia campos más altos o recurrir a ventas forzosas.

En una entrevista con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO, que se emite por UNO 106.3 , la mandataria explicó que el norte de Santa Fe atraviesa desde hace años una marcada variabilidad climática, con períodos de sequía seguidos por temporadas de precipitaciones intensas.

"Vamos de emergencia en emergencia, algunas por sequía, otras por inundación", resumió Mitre al describir el escenario que atraviesa la región.

Preocupa la acumulación de agua en los Bajos Submeridionales

Según explicó la intendenta, durante los primeros meses del año algunas zonas recibieron alrededor de 1.000 milímetros de lluvia, cuando el promedio anual de la región ronda los 1.200 milímetros. A esto se suma el pronóstico de nuevas precipitaciones para el período comprendido entre octubre y enero.

La particularidad de los Bajos Submeridionales constituye uno de los principales factores que complican el panorama. Se trata de una extensa cuenca con muy poca pendiente, que recibe agua proveniente de Santa Fe, pero también de sectores de Chaco y Santiago del Estero.

"Se hace una gran masa de agua que tiene un escurrimiento muy lento", explicó Mitre. La funcionaria señaló que en diferentes sectores del departamento Vera ya se produjeron anegamientos de campos y que algunos productores tuvieron que retirar sus animales mediante arreo e incluso nadando.

Uno de los sectores más afectados se encuentra en las inmediaciones de la laguna El Bonete, donde existen campos que permanecen bajo agua y los productores debieron trasladar la hacienda hacia terrenos más altos o afrontar ventas forzosas de ganado.

También mencionó situaciones complejas en sectores como Intiyaco, Golondrina, Cañada Ombú, Los Amores y La Gallareta, donde las lluvias y el crecimiento de los sistemas de lagunas generaron dificultades para el normal escurrimiento.

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El agua también llega desde otras provincias

Mitre explicó que el fenómeno no puede analizarse solamente a partir de las lluvias registradas dentro de Santa Fe. "Viene agua caminando de esas provincias y se junta con el agua que cae en el sitio", sostuvo la intendenta, al referirse al aporte hídrico proveniente de Chaco y Santiago del Estero.

La extensa red de lagunas y cursos de agua debe atravesar distintos sectores antes de conectarse con sistemas como el Salado y el Paraná, lo que hace que el escurrimiento sea particularmente lento.

Por ese motivo, Mitre consideró necesario avanzar en un plan maestro hídrico que involucre a las tres provincias y que cuente con financiamiento nacional o de organismos internacionales para ejecutar obras de mayor escala.

Mientras tanto, destacó las tareas de limpieza y mantenimiento de canales que se vienen realizando con el acompañamiento del gobierno de Santa Fe.

Qué pasa con la hacienda que debe ser trasladada

La creciente presencia de agua también obliga a los productores ganaderos a buscar alternativas para proteger sus animales. Mitre indicó que parte de la hacienda está siendo trasladada hacia campos altos de los departamentos San Justo, San Cristóbal, 9 de Julio y General Obligado, entre otros sectores.

Además, señaló que los productores que tienen animales en condiciones de ser enviados a faena optan por venderlos ante la imposibilidad de mantenerlos en los campos anegados.

La intendenta aclaró que también se está prestando especial atención a las zonas de islas sobre el Paraná, donde los productores ya contemplan el posible crecimiento del río durante los próximos meses.

Vera reforzó su sistema de desagües después de las inundaciones

La ciudad de Vera también tiene antecedentes recientes de eventos extremos. Mitre recordó que el 26 de mayo de 2025 la localidad recibió más de 450 milímetros de lluvia en apenas seis horas, un episodio que provocó el colapso de distintos sectores de la ciudad y llevó a declarar la emergencia hídrica.

A partir de aquella situación, el municipio avanzó junto al gobierno provincial en un importante paquete de obras hídricas y de infraestructura para mejorar el escurrimiento.

Entre las intervenciones realizadas, la intendenta destacó:

La ejecución de cuatro túneles por debajo de la Ruta Nacional 11 .

. La construcción de un túnel liner bajo la Ruta Nacional 98 .

. La limpieza de aproximadamente 27 kilómetros de canales .

. El reemplazo de tubos por módulos en los accesos a Vera .

. La construcción de un importante desagüe pluvial subterráneo dentro de la ciudad.

dentro de la ciudad. Trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y cunetas.

Según Mitre, el nuevo desagüe permite evacuar el agua de una zona que representa aproximadamente el 20% de la superficie urbana de Vera. La intendenta destacó que las obras fueron realizadas con financiamiento y asistencia técnica del Gobierno de Santa Fe.

Las obras que todavía faltan

A pesar de los trabajos realizados, Mitre reconoció que todavía existen intervenciones pendientes para mejorar la capacidad de evacuación del agua. Entre ellas mencionó la construcción de una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 3, destinada a aliviar el sector norte de la ciudad.

Además, equipos técnicos de la Provincia realizan un relevamiento topográfico para analizar la posibilidad de sumar un canal aliviador hacia el oeste de Vera.

"Hoy estamos mucho mejor parados que antes, muchísimo mejor gracias a esas obras, pero no sabemos a qué nos enfrentamos", advirtió la intendenta al referirse al escenario climático de los próximos meses.

El pedido de Mitre a los vecinos de Vera

Más allá de las obras de infraestructura, la intendenta puso el foco en la necesidad de mantener limpios los canales, cunetas y desagües. En ese sentido, contó que luego de realizar la limpieza del canal de calle Mendoza, una lluvia posterior volvió a dejarlo lleno de residuos.

Mitre pidió a los vecinos evitar arrojar basura, colchones, cochecitos y otros objetos en cunetas y canales, además de evitar sacar residuos a la calle cuando existe un pronóstico de lluvias intensas. "La limpieza y el compromiso del vecino también son fundamentales para que el sistema pluvial funcione", sostuvo.

La intendenta consideró que el próximo período de lluvias también puede servir para generar mayor conciencia sobre la prevención y fortalecer los hábitos que permitan reducir el impacto de las precipitaciones.

"Entre todos vamos a superar mucho mejor todo lo que nos toque atravesar en estos próximos cinco o seis meses", concluyó Mitre durante la entrevista con Mañana UNO.

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