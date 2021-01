Nicolás Bruzzone conducirá la franquicia chilena

Nico Bruzzone, argentino, nacido en Santa Fe, uno de los jugadores más reconocidos en Los Pumas 7s, disputó una cantidad incontable de etapas del HSBC World Rugby Seven Series y cerró su participación con el seleccionado de juego reducido de Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El experimentado jugador formado en Universitario de Santa Fe, con paso por el San Isidro Club de Buenos Aires, recaló en Chile como docente, ya que es preparador físico. De ahí a formar parte de las estructuras de Chile Rugby, hubo un paso. "El otro día me preguntaba a mí mismo si no llegó esta oportunidad antes de lo esperado. Puede ser, porque no lo estaba esperando, pero estoy preparado. Me siento preparado y muy respaldado".

"Pablo Lemoine, entrenador del seleccionado Los Cóndores, tiene una visión muy interesante, muy buena, sobre el rugby. Y, además, compartimos la pasión, como todo el grupo de trabajo y equipo".

CHILE2.jpg El entrenador de Selknam, Nico Bruzzone, destacó que la Superliga Americana tiene que ayudar al crecimiento del rugby chileno. Gentileza Rugby Chile

Nico Bruzzone, también se lo conoce en el ámbito del rugby con el apodo de Burro, tiene objetivos claros que, dice, no difieren tanto de los del resto. Sabe bien que a mediano y largo plazo, "es posible que mi respuesta sea la misma que dan todos los entrenadores. Tenemos el objetivo claro de que la Superliga Americana de Rugby tiene que ayudar a crecer a cada rugby local. No tenemos dudas que va a hacerlo. Venimos trabajando así, con esa convicción, con ese norte y por ello, ese objetivo central no va a cambiar ni tiene por qué cambiar".

"El foco está puesto en la región, para la región y para nosotros. Como equipo profesional que abastece y nutre al seleccionado de Chile, está claro que la SLAR tiene que ayudarnos a crecer" explicó el rugbier formado en Universitario de Santa Fe. Agregó que “Pero no sólo a los Cóndores y a todo el rugby de Chile; es absolutamente indispensable que pase lo mismo en todos los equipos profesionales, seleccionados y más globalmente, el rugby de los países que participan.” Cerró señalando que “Cada uno en su medida, todos vamos a crecer de la mano o bajo el cobijo de la SLAR. Selknam no es una excepción".