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Noche de revanchas en la Liga Nacional: Boca y Quimsa quieren quedar match points

Boca visitará a Oberá, mientras que Quimsa hará lo propio ante Instituto, por los segundos puntos de cuartos de final de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 10:34hs
Noche de revanchas en la Liga Nacional: Boca y Quimsa quieren quedar match points

LNB

La continuidad las series tendrá acción en Santiago del Estero y Misiones por los cuartos de final de la Liga Nacional. Quimsa intentará ampliar la ventaja frente a Instituto, mientras que Boca también buscará dar un paso clave ante Oberá.

PLAYOFFS | CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA NACIONAL

OBERÁ (0) - BOCA JUNIORS (1)

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone, Jorge Chávez.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

Historial: Se enfrentaron en 15 oportunidades, con 8 victorias para Boca y 7 triunfos para Oberá. En esta temporada, los equipos se enfrentaron en dos oportunidades, con triunfos para el Celeste; en la Bombonerita fue triunfo 70-80 y en Oberá 78-62.

Oberá Tenis Club (OTC) y Boca Juniors afrontarán este lunes desde las 20.30hs el segundo punto de la serie de cuartos de final de La Liga Nacional. Será nuevamente en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, donde el Xeneize ganó el primer duelo.

El Celeste recibe al conjunto azul y oro para dar continuidad a la serie. Tras el triunfo visitante del pasado sábado al mediodía por 77-66. Los dirigidos por Fabio Demti buscarán igualar condiciones, en tanto que los de Casalánguida, ampliar la ventaja.

Luego del enfrentamiento del sábado, el capitán de OTC, Agustín Brocal indicó "en el primer tiempo no estuvimos bien; pero en el segundo jugamos mejor, como nos gusta a nosotros, más tranquilos. Tenemos que buscar hacer las cosas como sabemos".

QUIMSA (1) - INSTITUTO (0)

Hora: 21.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo, Ariel Rosas.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Historial: Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 20 victorias para Instituto y 13 triunfos para Quimsa. En esta temporada el triunfo fue para la Gloria por 73 a 72 en Santiago del Estero, mientras que en Córdoba ganó La Fusión por 79 a 78.

Quimsa pegó primero en la serie de cuartos de final tras imponerse con claridad sobre Instituto por 85 a 59 en Santiago del Estero. Luego de un inicio parejo, donde la visita encontró respuestas en Whelan y Monacchi, el equipo santiagueño logró tomar el control a partir de la efectividad de Leonardo Lema y Ruesga, cerrando el primer cuarto arriba 19-15.

A partir del segundo parcial, La Fusión marcó diferencias desde la intensidad defensiva y la profundidad de su plantel. Instituto atravesó varios minutos sin gol y el local aprovechó para escaparse antes del descanso. En el complemento, Quimsa mantuvo el dominio con Robinson y Figueredo como protagonistas, mientras que las salidas de Vildoza y Monacchi condicionaron a la Gloria. Leonardo Lema fue la gran figura de la noche con 21 puntos y 6 rebotes, acompañado por Collomb (12), Robinson (10) y Figueredo (10).

Liga Nacional Boca Quimsa
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