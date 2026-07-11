Noskova le ganó a Muchova y se quedó con el título en Wimbledon

La checa de solo 21 años conquistó su primer Grand Slam, tras coronarse en Wimbledon con la victoria ante Muchova.

Linda Noskova (9°) le ganó el duelo de checas a Karolina Muchova (10°) y conquistó su primer Grand Slam al quedarse con el título en Wimbledon.

Noskova, de solo 21 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego.

A la jugadora checa le alcanzó con dos quiebres para quedarse fácilmente con el primer parcial por 6-2. Ya en el segundo parcial, Noskova rompió el servicio de su oponente y parecía que se iba a quedar con una cómoda victoria, ya que llegó a estar 5-2.

Sin embargo, Muchova protagonizó una gran reacción para encadenar cinco games consecutivos y forzar el tercer set.

Noskova, sin sobresaltos para lograr el título en Wimbledon

Pese al duro golpe que representó no cerrar el encuentro, Noskova no se vio afectada psicológicamente y en la tercera manga quebró de entrada para ponerse 3-0. A partir de allí, le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con su primer título en un Grand Slam y el tercero en su carrera.

Gracias a esta consagración, la jugadora checa escalará del duodécimo al séptimo puesto en la clasificación WTA, mientras que Muchova subió el noveno al sexto lugar en el escalafón mundial.