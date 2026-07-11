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Noskova le ganó a Muchova y se quedó con el título en Wimbledon

La checa de solo 21 años conquistó su primer Grand Slam, tras coronarse en Wimbledon con la victoria ante Muchova.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 17:08hs
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Noskova le ganó a Muchova y se quedó con el título en Wimbledon

Linda Noskova (9°) le ganó el duelo de checas a Karolina Muchova (10°) y conquistó su primer Grand Slam al quedarse con el título en Wimbledon.

Noskova, de solo 21 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego.

A la jugadora checa le alcanzó con dos quiebres para quedarse fácilmente con el primer parcial por 6-2. Ya en el segundo parcial, Noskova rompió el servicio de su oponente y parecía que se iba a quedar con una cómoda victoria, ya que llegó a estar 5-2.

Sin embargo, Muchova protagonizó una gran reacción para encadenar cinco games consecutivos y forzar el tercer set.

Noskova, sin sobresaltos para lograr el título en Wimbledon

Pese al duro golpe que representó no cerrar el encuentro, Noskova no se vio afectada psicológicamente y en la tercera manga quebró de entrada para ponerse 3-0. A partir de allí, le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con su primer título en un Grand Slam y el tercero en su carrera.

Gracias a esta consagración, la jugadora checa escalará del duodécimo al séptimo puesto en la clasificación WTA, mientras que Muchova subió el noveno al sexto lugar en el escalafón mundial.

Noskova Muchova Wimbledon
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