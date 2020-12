Nuevo Horizonte está en pleno crecimiento

"Arrancamos hace algo más de una semana con todos los protocolos que fueron aprobados por la provincia y la municipalidad, con mucha expectativa, y los chicos empezaron a venir de a poco. En este proceso de la nueva etapa de volver al fútbol estamos encaminados a trabajar sobre varios aspectos de la institución" comenzó señalando Claudio Nickus a UNO Santa Fe.

nuevo2.jpg El director técnico de inferiores Gabriel Cétola junto a sus jugadores en pleno entrenamiento. UNO Santa Fe

El vicepresidente del Club Nuevo Horizonte de nuestra capital expresó que "apuntamos a normalizar la parte administrativa, porque en lo que eran las divisiones inferiores estaba faltando información de los chicos. En lo deportivo es un volver a reacomodar todo, pusimos un coordinador en cada grupo de trabajo de las divisiones inferiores por bloque, mayores, menores, infantiles y escuelita. El objetivo es que se pueda ordenar todo, y se trabaja coordinado por un profesor de educación física".

El coordinador de toda la parte deportiva de la institución de Cabaña Leiva señaló que "buscamos jerarquizar los diferentes estamentos deportivos del club, buscamos darle seriedad al proyecto deportivo desde la formación de los chicos. Han regresado muchos chicos a las prácticas, estamos con un promedio de 50 chicos, en las tres divisiones inferiores, es un 40 por ciento de la cantidad de chicos que tenemos que tener, pero se va a ir logrando de a poco volver a contar con la cantidad de gente que teníamos":

"De acuerdo a la lista que tenemos con chicos como socios, con carnet, hemos formado grupos de comunicación en donde estamos buscando recuperar a aquellos chicos que por alguna u otra razón se han alejado del club. La idea es que los padres se vayan enterando que el club está nuevamente en movimiento y puedan traer sus hijos a hacer deporte que es algo muy bueno para los chicos" sostuvo Nickus.

El vicepresidente de la institución que participa en Liga Santafesina de Fútbol comentó que en la vuelta "los chicos vinieron con muchas ganas, empezaron con mucho entusiasmo, se notó mucho que en los entrenamientos se cansaron rápido, que estaban duros, y eso que son chicos. El encierro conspiró para que esa cuestión se pierda, incluso a mí también me generó algunos inconvenientes.

nuevo3.jpg La pelota comenzó a rodar en Nuevo Horizonte, y en divisiones inferiores; mayores, infantiles y escuelita. UNO Santa Fe

Desde el norte de la ciudad

A cerca de cómo está la institución, Nickus comentó que "el club sufrió daños, nos robaron todos los cables de las columnas de iluminación, es un daño importante en plata, que se había hecho con esfuerzo de toda la gente del club. Tenemos algunas cosas que se pudieron ir manteniendo, se mantuvo el césped bien cortado, pero ahora se nos rompió la máquina para cortarlo, y su reparación tiene un costo superior a los 200.000 pesos, pero bueno seguiremos trabajando porque es lo que corresponde".

El dirigente sostuvo que "del estado tengo entendido que muy poco en comparación con lo que realmente se necesita. Si hay algo más no lo sabemos, porque en mi caso me ocupo más que nada de la parte deportiva. De lo otro me voy enterando, pero el que sigue todas esas cuestiones es el presidente José Benítez, y otros miembros de la comisión directiva".

En relación a que regresó a los entrenamientos, el vicepresidente explicó que "primera y reserva todavía no volvieron a los entrenamientos, tengo entendido que en los próximos días van a tener una reunión, pero como todavía no hay nada formalizado de competencia, entrenar para no poder jugar no es bueno. Por ahí en primera tiene más de costos, entonces la idea es esperar un poco más, y volver cuando el panorama esté un poco más claro".