Obras venció a San Lorenzo en un juego de pretemporada

El Rockero continúa agarrando ritmo de cara al arranque de la Liga Nacional 2025-26.

14 de septiembre 2025 · 11:52hs
Obras Basket superó a San Lorenzo de Almagro por 94 a 66, en El Templo del Rock, por el segundo partido amistoso. El conjunto de Núñez disputó la primera prueba el sábado pasado. En aquel duelo, le ganó a Platense por 73 a 69, en condición de local. Esta vez, volvió a jugar en casa para enfrentarse con San Lorenzo de Almagro. El Aurinegro obtuvo el triunfo nuevamente. En esta ocasión fue por 94 a 66.

«He visto al equipo francamente bien. Hemos tenido un par de marchas más que el último fin de semana, lo cual es normal siendo la pretemporada. Estoy contento, ya hemos podido jugar hoy tanto yo como Andrew (Corum), y hemos podido aportar en muchas facetas. La intensidad ha sido buena, tuvimos objetivos marcados por cada cuarto y lo hemos cumplido. Todo el mundo ha aportado. Estamos trabajando todavía en muchas cosas, pero estamos dando pasos en la dirección adecuada», dijo Jorge Bilbao Torrontegui sobre este partido amistoso contra el Ciclón.

Lo que se viene para Obras Basket

Estos compromisos sirvieron para que el elenco de Guido Fabbris siguiera implementando y desarrollando su estilo de juego. De esta manera, aumentan las expectativas para el inicio de la temporada 2025-26. El jueves 18 de septiembre será el último partido amistoso contra Racing Chivilcoy (11:00 de la mañana), de local.

