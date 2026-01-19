Olímpico sumó su tercer triunfo en fila en la Liga Nacional

Olímpico estiró su levantada tras vencer a San Martín de Corrientes pro 77-64, con una gran actuación de Franco Vieta, por la Liga Nacional.

Con una gran actuación de Franco Vieta, goleador con 25 puntos y 8 rebotes, Olímpico de La Banda consiguió su tercer triunfo consecutivo 77 a 64 ante San Martín de Corrientes, por la fase regular de la Liga Nacional.

El partido comenzó con un primer cuarto de bajo goleo y mucha paridad, que se mantuvo hasta el 15-9 a favor del local. A partir de allí, Olímpico encontró fluidez ofensiva con una ráfaga letal de seis triples consecutivos convertidos por McKinney, Mijares y Vieta. Sumado a la sólida gestión de Bressan en ese tramo, el Negro logró despegarse en el marcador y cerrar el parcial con un claro 28 a 16.

En el segundo cuarto llegó la reacción de San Martín, que con goleo repartido logró limar gran parte de la diferencia, que había llegado a ser de 14 puntos. La visita ajustó en defensa y fue más efectiva en ataque para irse al descanso largo abajo por 38 a 32.

Tras el entretiempo, apareció Vieta en todo su esplendor. El escolta fue determinante en ofensiva para sostener la ventaja del local, que mantuvo una brecha cercana a los nueve puntos y cerró el tercer cuarto arriba por 55 a 46.

El último período tuvo el momento de mayor tensión del juego. San Martín tiró el resto y, con un gran esfuerzo colectivo, se puso a apenas tres puntos cuando restaban tres minutos por jugar. Sin embargo, en los instantes finales Olímpico mostró mayor tranquilidad y claridad en la toma de decisiones, administró mejor cada posesión y terminó de sellar el triunfo por 77 a 64, encadenando así su tercera victoria consecutiva.