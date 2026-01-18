Uno Santa Fe | Ovación | Las Yaguaretés

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Las Yaguaretés perdieron la final del Seven de Dubai contra Sudáfrica por 12-5, pero logró el objetivo de ascender al SVNS División 2.

Ovación

Por Ovación

18 de enero 2026 · 21:52hs
Argentina consiguió el objetivo de ascender de categoría en Dubai.

Argentina consiguió el objetivo de ascender de categoría en Dubai.

Las Yaguaretés cerraron su participación en la primera competencia del 2026 en Dubai con un importante subcampeonato que le permitió cumplir el objetivo de clasificar a la categoría SVNS División 2 del Circuito Mundial de Sevens. El equipo dirigido por Nahuel García arrancó la jornada con una victoria fundamental ya que después de superar el primer día con puntaje perfecto, enfrentó en semifinales a República Checa y se impuso por 22-12.

Objetivo cumplido para las Yaguaretés en Dubai

La clasificación al SVNS 2 es un hecho tras conseguir el subcampeonato en el Seven de Dubái. A pesar de haber caído en la final ante Sudáfrica por 12-5, Las Yaguaretés aseguraron su boleto a la segunda división del SVNS Series tras haberle ganado a República Checa (22-12) en las semifinales, ya que las dos mejores selecciones de este certamen lograban su boleto de ascenso.

De esta manera, Argentina disputará tres torneos en el SVNS 2 con la enorme ilusión de finalizar entre las cuatro mejores de la tabla general y así clasificar a las tres etapas del World Championship. El SVNS 2 se disputará en Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo). En dicha categoría esperan Brasil, China, España y Kenia.

image
Las Yaguaret&eacute;s cayeron ante Sud&aacute;frica en la final del Seven de Dubai.

Las Yaguaretés cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai.

Por las semifinales del certamen, Las Yaguaretés vencieron 22-12 a República Checa. El seleccionado nacional arrancó el encuentro con un try en contra en la primera jugada del partido. Sin embargo, Argentina reaccionó y alcanzó el ingoal rival por duplicado.

En primera instancia Cristal Escalante y luego Sofía González anotaron los dos tries argentinos en la primera mitad para llevar el marcador 10-7 al entretiempo. En el complemento, Escalante golpeó nuevamente al minuto y estiró ventajas 15-7. Cuando parecía que el seleccionado checo metía presión tras un nuevo try, Antonella Reding apoyó su conquista a falta de dos minutos junto con la conversión de González, sellaron el resultado 22-12 y la clasificación a la final y al SVNS 2.

Para este encuentro, Las Yaguaretés salieron a la cancha con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich; Luego ingresaron Candela Delgado, Magalí Gervasio, Antonella Reding, Milagros Lecuona y Azul Medina. Los tries fueron obra de Cristal Escalante por duplicado, Sofía González y Antonella Reding, mientras que Sofía González aportó una conversión.

La gran final de Dubái enfrentó a las dos selecciones clasificadas al SVNS 2. Argentina y Sudáfrica. En un primer tiempo de estudio, María Taladrid rompió la línea sudafricana y anotó el primer try del encuentro, y único de la primera mitad la cual finalizó 5-0. En la segunda parte, el conjunto africano sobrepuso su juego y llegó al empate a los dos minutos del complemento. A falta de un minuto para el final, Antonella Reding recibió una tarjeta amarilla y Sudáfrica aprovechó la jugadora de más para sumar siete puntos que resultaron definitorios para el partido. Victoria sudafricana por 12-5.

Para la definición, Argentina formó de la siguiente manera: Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado y Antonella Reding. No sumaron minutos Milagros Lecuona ni Magalí Gervasio. El único try argentino lo marcó María Taladrid.

Las Yaguaretés Sudáfrica Dubai
Noticias relacionadas
senegal vencio a marruecos y se consagro campeon de la copa de africa

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

el platense etcheverry derroto a kecmanovic en su debut en el abierto de australia

El platense Etcheverry derrotó a Kecmanovic en su debut en el Abierto de Australia

tomas galvan, el ex-colon con la ilusion renovada en river: uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

el marplatense comesana derroto a kypson en su debut en el abierto de australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Lo último

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Último Momento
Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Ovación
Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Las Yaguaretés perdieron ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus