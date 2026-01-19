Uno Santa Fe | Escenario | matafuego

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

La 13ª edición de la Fiesta Provincial de la Chopera tuvo música, humor, food trucks y lisos helados. La gran ganadora es oriunda de Franck y comercializa con Juan, su pareja, extintores cuya vida útil es de 20 años.

19 de enero 2026 · 09:11hs
La gran ganadora es oriunda de Franck y comercializa con Juan, su pareja, extintores cuya vida útil es de 20 años. 
La 13ª edición de la Fiesta Provincial de la Chopera tuvo música, humor, food trucks y lisos helados. 
En la edición 2026 participaron más de un centenar de choperas.
Laura Marcela Vallejos obtuvo el primer puesto por tirar tres lisos perfectos con una chopera que creó con un matafuegos vencido y llamó “La JP”

La Fiesta Provincial de la Chopera consagró por primera vez a una campeona: Laura Marcela Vallejos obtuvo el primer puesto por tirar tres lisos perfectos con una chopera que creó con un matafuegos vencido y llamó “La JP”. La gran ganadora es oriunda de Franck y comercializa con Juan, su pareja, extintores cuya vida útil es de 20 años.

“Teníamos uno de 70 kilos para desechar y decidimos hacer una chopera para que siga funcionando”, contó la flamante campeona. “Siempre tomamos lisos con familia y amigos con “La JP”. A la fiesta venimos hace ocho años y me parece espectacular reunirnos con amigos. El año pasado se nos ocurrió presentarnos y salimos segundos. No es solo el tirar lisos en el escenario sino que hay mucho esfuerzo detrás”, expresó.

La 13ª edición de la Fiesta Provincial de la Chopera tuvo música, humor, food trucks y lisos helados. Pasaron por el evento Pachu Peña, Zillertal Orchester y Azul Saita. También DJs que hicieron disfrutar a la multitud hasta el cierre como Chento, Samuel Scalice y Franco Nepote.

El jurado y los 10 primeros puestos

En la edición 2026 participaron más de un centenar de choperas. El jurado seleccionó 20 que el domingo tuvieron que demostrar su funcionamiento ante la multitud que copó el Estacionamiento de la Estación Belgrano.

El jurado estuvo integrado por Mariano Balbarrey, CEO de Laboratorio Vermont; y José Maciel, ex trabajador de las cervecerías San Carlos y Santa Fe. También Adriana Perrot, difusora cultural y los campeones de ediciones anteriores de la fiesta Orlando Perezlindo y Maximiliano Meurzet.

Además, fueron parte el periodista Julio González y la periodista especializada en cultura cervecera, Johanna Cecotti Guglielmino, como también el creador del evento Gabriel Andruszczyszyn.

Primeros puestos

- 1. La JP, de Laura Marcela Vallejos

-2. Antonio y María, de Luis Antonio Ermacora

-3. 1922, de Candela Rodriguez

- 4. Choperina 1, la original, de Cintia Imhof

- 5. La Kawa, de Fulvio Espíndola

- 6. La Sarita, de Eduardo Campano

- 7. La guasa, de Héctor Sebastián Rolón

- 8. Chopera mochi, de Alejandro Fabián Ferreyra

- 9. Microchope, de Sebastián Uñates

- 10. Estufa borracha, de Yamila Fynk

Apoyos

La Fiesta Provincial de la Chopera es organizada por Beer Fest Group, con el acompañamiento de Cerveza Santa Fe, El club del barril, La Jarrita del Sabor. También es auspiciado por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y Chopy.

