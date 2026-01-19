Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

Colón avanzó fuerte en el mercado y está a un paso de sumar al marcador central zurdo de experiencia Federico Rasmussen que era prioridad.

Colón está muy cerca de completar una de las piezas clave de su armado para la Primera Nacional. Según informó Radio Gol (FM 96.7), el club habría llegado a un acuerdo total para incorporar a Federico Rasmussen, el marcador central zurdo que Ezequiel Medrán apuntó desde el inicio del mercado como prioridad para potenciar la última línea.

LEER MÁS: Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

La dirigencia rojinegra ya habría consensuado con José Mansur (presidente de Godoy Cruz) el monto solicitado para destrabar la salida del defensor, lo que allana definitivamente el camino para su arribo. Si no surge ningún contratiempo, Rasmussen llegará en las próximas horas a Santa Fe, se someterá a la revisación médica, firmará su contrato y luego viajará a Paysandú para sumarse a los trabajos de pretemporada que el plantel lleva adelante en Uruguay.

La dupla que Medrán quería recuperar para Colón

La llegada de Rasmussen no es un nombre más. Medrán conoce bien al futbolista y ya lo dirigió en Godoy Cruz, donde supo conformar una dupla de marcadores centrales que hoy el DT pretende reeditar en Colón. Su perfil zurdo, su experiencia y su lectura defensiva explican por qué el entrenador insistió tanto en este refuerzo.

Con su arribo, el Sabalero completa un casillero sensible y le da al cuerpo técnico una variante de jerarquía para ordenar la defensa, uno de los puntos centrales del nuevo proyecto.

Un recorrido con experiencia en varias categorías

Federico Rasmussen, nacido el 4 de marzo de 1992 en Coronel Dorrego, inició su camino en las divisiones inferiores de Lanús, adonde llegó en 2007. Sin debutar en Primera, sumó rodaje en el ascenso con pasos por Flandria y Tiro Federal de Bahía Blanca, antes de dar el salto a la Primera B Nacional con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

image Federico Rasmussen será refuerzo de Colón, con lo cual Ezequiel Medrán tendrá al defensor zurdo que tanto quería.

Su carrera también incluyó una experiencia internacional en México, con cesiones al Atlante FC y un breve paso por Querétaro, aunque regresó al fútbol argentino por cuestiones de cupo. En 2021 debutó en la Primera División con Sarmiento de Junín, donde se mantuvo dos temporadas, y a comienzos de 2023 se incorporó a Godoy Cruz.

Sus números recientes y el contexto

En la última temporada, Rasmussen formó parte del plantel del Tomba que perdió la categoría, con una participación activa: disputó 14 partidos en el Apertura (1235 minutos), tres encuentros por Copa Sudamericana (195 minutos) y nueve en el Clausura (689 minutos). No tuvo acción en Copa Argentina. Además, en su etapa juvenil, integró la Selección Argentina Sub-17 que disputó el Mundial de 2009.

LEER MÁS: Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Con Rasmussen encaminado, Colón le pone punto final a la búsqueda del central zurdo, el único puesto que Medrán consideraba pendiente. De confirmarse su llegada, el Sabalero no solo suma experiencia, sino también un jugador de confianza del entrenador, algo clave en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.