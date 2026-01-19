Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

Colón avanzó fuerte en el mercado y está a un paso de sumar al marcador central zurdo de experiencia Federico Rasmussen que era prioridad.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 08:51hs
Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

Colón está muy cerca de completar una de las piezas clave de su armado para la Primera Nacional. Según informó Radio Gol (FM 96.7), el club habría llegado a un acuerdo total para incorporar a Federico Rasmussen, el marcador central zurdo que Ezequiel Medrán apuntó desde el inicio del mercado como prioridad para potenciar la última línea.

LEER MÁS: Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

La dirigencia rojinegra ya habría consensuado con José Mansur (presidente de Godoy Cruz) el monto solicitado para destrabar la salida del defensor, lo que allana definitivamente el camino para su arribo. Si no surge ningún contratiempo, Rasmussen llegará en las próximas horas a Santa Fe, se someterá a la revisación médica, firmará su contrato y luego viajará a Paysandú para sumarse a los trabajos de pretemporada que el plantel lleva adelante en Uruguay.

La dupla que Medrán quería recuperar para Colón

La llegada de Rasmussen no es un nombre más. Medrán conoce bien al futbolista y ya lo dirigió en Godoy Cruz, donde supo conformar una dupla de marcadores centrales que hoy el DT pretende reeditar en Colón. Su perfil zurdo, su experiencia y su lectura defensiva explican por qué el entrenador insistió tanto en este refuerzo.

Con su arribo, el Sabalero completa un casillero sensible y le da al cuerpo técnico una variante de jerarquía para ordenar la defensa, uno de los puntos centrales del nuevo proyecto.

Un recorrido con experiencia en varias categorías

Federico Rasmussen, nacido el 4 de marzo de 1992 en Coronel Dorrego, inició su camino en las divisiones inferiores de Lanús, adonde llegó en 2007. Sin debutar en Primera, sumó rodaje en el ascenso con pasos por Flandria y Tiro Federal de Bahía Blanca, antes de dar el salto a la Primera B Nacional con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

image
Federico Rasmussen ser&aacute; refuerzo de Col&oacute;n, con lo cual Ezequiel Medr&aacute;n tendr&aacute; al defensor zurdo que tanto quer&iacute;a.

Federico Rasmussen será refuerzo de Colón, con lo cual Ezequiel Medrán tendrá al defensor zurdo que tanto quería.

Su carrera también incluyó una experiencia internacional en México, con cesiones al Atlante FC y un breve paso por Querétaro, aunque regresó al fútbol argentino por cuestiones de cupo. En 2021 debutó en la Primera División con Sarmiento de Junín, donde se mantuvo dos temporadas, y a comienzos de 2023 se incorporó a Godoy Cruz.

Sus números recientes y el contexto

En la última temporada, Rasmussen formó parte del plantel del Tomba que perdió la categoría, con una participación activa: disputó 14 partidos en el Apertura (1235 minutos), tres encuentros por Copa Sudamericana (195 minutos) y nueve en el Clausura (689 minutos). No tuvo acción en Copa Argentina. Además, en su etapa juvenil, integró la Selección Argentina Sub-17 que disputó el Mundial de 2009.

LEER MÁS: Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Con Rasmussen encaminado, Colón le pone punto final a la búsqueda del central zurdo, el único puesto que Medrán consideraba pendiente. De confirmarse su llegada, el Sabalero no solo suma experiencia, sino también un jugador de confianza del entrenador, algo clave en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.

Colón Federico Rasmussen Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon se mueve en el mercado: ¿podrian darse mas salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

colon, sin raices en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

Colón, sin raíces en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

que sera del futuro del pulga rodriguez tras su salida de colon

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

colon pone proa a uruguay: viaje a paysandu y los primeros ensayos del ciclo medran

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Lo último

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Último Momento
Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al arbolito que disparó durante el asalto

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al "arbolito" que disparó durante el asalto

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Ovación
Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"