Ferro no sostuvo la ventaja y cayó con claridad ante Gimnasia en Comodoro

Ferro dejó pasar una gran chance de volver a la victoria, tras caer ante Gimnasia y Esgrima por 88-75, en el Socio Fundadores por la Liga Nacional.

Ferro Carril Oeste dejó pasar una buena oportunidad en Comodoro Rivadavia y terminó cayendo 88-75 frente a Gimnasia y Esgrima, en el estadio Socios Fundadores, por una nueva jornada de La Liga Nacional. El Verdolaga tuvo pasajes de control, pero no logró sostener su rendimiento y fue superado en el complemento.

El inicio del partido mostró un desarrollo equilibrado, con ambos equipos intercambiando aciertos y errores. Ferro consiguió cerrar mejor el primer cuarto, apoyado en el aporte de Eduardo Vasirani y Jano Martínez , para quedarse con el parcial por 25-20 , mostrando mayor efectividad en sus primeras ofensivas.

El quiebre llegó en el segundo tiempo para Gimnasia ante Ferro

En el segundo período, el equipo de Caballito logró mantener la ventaja durante varios minutos, pero empezó a perder consistencia ofensiva. Gimnasia ajustó su intensidad defensiva y, con Martiniano Dato liderando los ataques, capitalizó la baja eficacia de Ferro para igualar el marcador y pasar al frente antes del descanso largo (38-37).

El tercer cuarto marcó un punto de inflexión. El conjunto patagónico impuso su ritmo, sostuvo la ventaja y encontró respuestas en ambos costados de la cancha, con Brian Carabalí como figura clave. Ferro intentó mantenerse en juego a partir de los arrestos individuales de Martínez, pero no logró revertir el dominio local, que cerró el parcial 60-56 arriba.

En el último segmento, la falta de precisión del Verdolaga fue determinante. Gimnasia estiró la diferencia rápidamente con un triple de Kenneth Horton y terminó de quebrar el partido aprovechando cada error de la visita. Aunque Facundo Piñero, goleador de Ferro con 16 puntos, intentó sostener al equipo, el cierre fue todo del local, que selló el triunfo 88-75.

La derrota deja a Ferro con la sensación de haber competido durante gran parte del juego, pero sin la solidez necesaria para sostenerse en los momentos decisivos, un aspecto a corregir de cara a lo que viene en el calendario.