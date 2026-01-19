Colón no pudo en casa y profundizó su mal momento ante Rivadavia Básquet

Colón perdió frente a Rivadavia Básquet en el Roque Otrino por 86-83, y sigue sin levantar cabeza en la Liga Argentina de Básquet.

Colón volvió a tropezar en condición de local y cayó por 86-83 frente a Rivadavia Básquet, que se llevó un triunfo clave desde el estadio Roque Otrino. El Sabalero dejó escapar un partido parejo y sumó su quinta derrota consecutiva, en un arranque de año que sigue sin respuestas.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la paridad constante durante los cuarenta minutos. Colón logró imponerse en el primer parcial con intensidad defensiva y buen movimiento de balón, pero el conjunto mendocino ajustó su planteo en el segundo cuarto y emparejó el trámite para llegar al entretiempo con el marcador igualado.

Un cierre adverso para el Sabalero

El desenlace fue adverso para el rojinegro. En el último cuarto, Rivadavia encontró mayor efectividad y logró su máxima ventaja de nueve puntos, diferencia que terminó siendo decisiva tras ganar ese segmento por 23-19. Colón intentó reaccionar en los instantes finales, pero no le alcanzó para revertir la historia.

En el plano individual, Federico González y Joaquín Fernández fueron los principales referentes ofensivos del Sabalero, ambos con 19 puntos, sosteniendo al equipo hasta el cierre. Sin embargo, la falta de regularidad colectiva y algunas desatenciones defensivas volvieron a pasar factura.

Del lado visitante, Rivadavia celebró su séptima victoria en la competencia, apoyado en una tarea sólida y repartida. Evert Bernal fue el goleador del partido con 20 puntos y 9 rebotes, bien secundado por Francisco Llanos (15), Mateo Pérez y Zondrick Garrett (11 cada uno).

Para Colón, la derrota representa otro llamado de atención. El equipo deberá reordenar su funcionamiento y recuperar confianza si pretende cortar la racha negativa y volver a ser competitivo en un torneo que no da margen para distracciones.