Pulga Rodríguez, y un adiós a Colón que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia

Pulga Rodríguez volvió a emocionar al pueblo sabalero con una despedida íntima y sincera. Cerró su ciclo en Colón con una especial publicación.

No hubo estruendos ni comunicados fríos. Pulga Rodríguez eligió el lenguaje que mejor domina fuera de la cancha: el de las emociones. Con un video publicado en su cuenta de Instagram, el tucumano le puso punto final a su etapa como jugador de Colón y reabrió, al mismo tiempo, un caudal de recuerdos imborrables para el hincha rojinegro.

Las imágenes recorrieron goles decisivos, festejos icónicos y momentos que marcaron una época , acompañadas por la canción “No es mi despedida” de Gilda, una elección cargada de simbolismo. Cada segundo del video funcionó como un espejo para el hincha, que volvió a revivir noches de gloria y tardes de ilusión en el Brigadier López.

La publicación rápidamente se viralizó y se transformó en un espacio de encuentro virtual, donde la gratitud superó cualquier tristeza. Porque el Pulga no se va como uno más: se va como el jugador que cambió la historia moderna de Colón.

El reconocimiento de sus pares

La despedida también tuvo eco puertas adentro del fútbol. Compañeros y excompañeros dejaron mensajes que reflejan el peso del tucumano en el vestuario y en la cancha. Desde el “Eterno Luis” de Federico Lértora, con una estrella que remite a la Copa de la Liga, hasta los saludos afectuosos de Lucas Beltrán, Alan Ruiz, Gonzalo Escobar, Tomás Paredes, Fede Jourdan y tantos otros, todos coincidieron en una definición: capitán, referente e ídolo.

Un ciclo que se cerró, una huella que permanece

En términos formales, el final del vínculo ya es un hecho. Pulga Rodríguez acordó la rescisión de su contrato con Colón, que ya fue firmada, cerrando así su última etapa en el club. En ese tramo final disputó ocho partidos, sumando 442 minutos en cancha, números que quedan en segundo plano frente al legado construido.

Porque si algo dejó en claro esta despedida es que la historia no se borra con una firma. El Pulga Rodríguez seguirá siendo parte del ADN sabalero, el jugador que llevó a Colón a la cima y que, aun lejos del campo de juego, seguirá latiendo en el corazón de su gente.