Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga Rodríguez, y un adiós a Colón que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia

Pulga Rodríguez volvió a emocionar al pueblo sabalero con una despedida íntima y sincera. Cerró su ciclo en Colón con una especial publicación.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 08:38hs
elpulga.ok  

elpulga.ok

 

No hubo estruendos ni comunicados fríos. Pulga Rodríguez eligió el lenguaje que mejor domina fuera de la cancha: el de las emociones. Con un video publicado en su cuenta de Instagram, el tucumano le puso punto final a su etapa como jugador de Colón y reabrió, al mismo tiempo, un caudal de recuerdos imborrables para el hincha rojinegro.

El mensaje que abrazó al hincha de Colón

Las imágenes recorrieron goles decisivos, festejos icónicos y momentos que marcaron una época, acompañadas por la canción “No es mi despedida” de Gilda, una elección cargada de simbolismo. Cada segundo del video funcionó como un espejo para el hincha, que volvió a revivir noches de gloria y tardes de ilusión en el Brigadier López.

LEER MÁS: Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

La publicación rápidamente se viralizó y se transformó en un espacio de encuentro virtual, donde la gratitud superó cualquier tristeza. Porque el Pulga no se va como uno más: se va como el jugador que cambió la historia moderna de Colón.

Embed

El reconocimiento de sus pares

La despedida también tuvo eco puertas adentro del fútbol. Compañeros y excompañeros dejaron mensajes que reflejan el peso del tucumano en el vestuario y en la cancha. Desde el “Eterno Luis” de Federico Lértora, con una estrella que remite a la Copa de la Liga, hasta los saludos afectuosos de Lucas Beltrán, Alan Ruiz, Gonzalo Escobar, Tomás Paredes, Fede Jourdan y tantos otros, todos coincidieron en una definición: capitán, referente e ídolo.

Un ciclo que se cerró, una huella que permanece

En términos formales, el final del vínculo ya es un hecho. Pulga Rodríguez acordó la rescisión de su contrato con Colón, que ya fue firmada, cerrando así su última etapa en el club. En ese tramo final disputó ocho partidos, sumando 442 minutos en cancha, números que quedan en segundo plano frente al legado construido.

LEER MÁS: Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Porque si algo dejó en claro esta despedida es que la historia no se borra con una firma. El Pulga Rodríguez seguirá siendo parte del ADN sabalero, el jugador que llevó a Colón a la cima y que, aun lejos del campo de juego, seguirá latiendo en el corazón de su gente.

Colón Pulga Rodríguez Brigadier López
Noticias relacionadas
colon se mueve en el mercado: ¿podrian darse mas salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

colon, sin raices en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

Colón, sin raíces en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

que sera del futuro del pulga rodriguez tras su salida de colon

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

colon pone proa a uruguay: viaje a paysandu y los primeros ensayos del ciclo medran

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Lo último

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Último Momento
Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al arbolito que disparó durante el asalto

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al "arbolito" que disparó durante el asalto

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Ovación
Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"