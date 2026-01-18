Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

Colón confirmó cómo y dónde adquirir los tickets para los amistosos internacionales que disputará en Paysandú, por la Serie Río de la Plata.

Colón comenzó a calentar motores fuera de la cancha. En las últimas horas, el club dio a conocer el esquema de venta y los precios de las entradas para los partidos que afrontará en la Serie Río de la Plata, el certamen internacional de verano que marcará una parte clave de su pretemporada en Uruguay.

Con la delegación lista para viajar y con el cuerpo técnico ajustando los últimos detalles futbolísticos, la institución rojinegra informó que los hinchas que acompañen al equipo en tierras orientales ya pueden asegurar su lugar para ver al Sabalero en acción en Paysandú, sede de los encuentros amistosos.

Cómo conseguir las entradas para los partidos de Colón

Desde Colón se indicó que los tickets para los partidos de la Serie Río de la Plata se comercializan de manera online, a través de la plataforma oficial del evento: paysanduticket.uy

Bajo la consigna “¿Viajás a Uruguay a verlo al Sabalero?”, el club difundió el enlace acompañado del mensaje #ColónDePie, apelando al acompañamiento de su gente en esta etapa preparatoria que asoma como determinante.

Amistosos internacionales y puesta a punto

Los compromisos en la Serie Río de la Plata forman parte del plan diseñado por el cuerpo técnico para sumar rodaje, probar variantes y consolidar el funcionamiento colectivo antes del inicio oficial de la temporada en la Primera Nacional.

Serán encuentros exigentes, en un contexto internacional, que le permitirán al plantel medir su nivel y llegar con mayor ritmo competitivo al debut.

Expectativa y acompañamiento rojinegro

La respuesta de los hinchas es seguida de cerca por el club, que sabe que cada presentación fuera del país también funciona como termómetro del clima que rodea al equipo.

Con entradas ya disponibles y valores confirmados por la organización, Colón invita a su gente a acompañar al plantel en Uruguay, en una pretemporada que empieza a tomar forma y a marcar el pulso del nuevo año futbolístico.