Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: "Todos nos van a querer ganar"

El defensor y referente de la Selección Argentina habló en la previa del debut ante Argelia, destacó el momento del equipo y reconoció que vive con emoción su cuarta y última participación en una Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya entró en su etapa final. En la antesala del encuentro frente a Argelia, Nicolás Otamendi tomó la palabra y dejó en claro que el campeón del mundo afrontará un desafío especial: defender la corona conquistada en Qatar ante rivales que buscarán derribarlo.

"Tenemos que tener humildad para afrontar esta competición. Sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar, por eso tenemos que dar el máximo", remarcó el experimentado defensor durante la conferencia de prensa previa al estreno de la Albiceleste.

El último Mundial de una carrera histórica

A sus 38 años, Otamendi atraviesa un momento muy especial. El zaguero, que disputará su cuarta Copa del Mundo, confirmó que esta será su despedida de los Mundiales y admitió que intenta disfrutar cada instante.

"Va a ser mi último Mundial. Disfruto el día a día, mis compañeros y esta competición. No hay nada más maravilloso que defender los colores de mi país en un torneo así", expresó el jugador que se sumará a River una vez finalizado el certamen.

Sin embargo, aseguró que evita pensar constantemente en el final. "No vivo pensando que se termina. Trato de disfrutar cada entrenamiento y cada concentración. Cuando lo hablo con mi familia sí me genera sensibilidad porque sé que queda muy poco", confesó.

El desafío de sostenerse en la cima

Otamendi también se refirió al recambio generacional que vive el seleccionado y valoró la aparición de nuevos talentos que empujan desde abajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2066612960559235579&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "No sabía que iba a poder estar acá": antes del debut de Argentina en el Mundial, Otamendi aseguró que "se cuida mucho" para "seguir compitiendo", y destacó que "lo mas importante" es "el entusiasmo y la ambición".pic.twitter.com/QVxr33H3fs https://t.co/nR44Da8FKI — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 15, 2026

"Cada vez surgen más jóvenes con calidad y ganas de defender esta camiseta. Los más chicos nos obligan a seguir compitiendo y eso es lo que mantiene a Argentina en los primeros planos", destacó.

Además, resaltó la mentalidad que permitió al grupo superar las frustraciones de años anteriores para transformarse en una selección ganadora.

"Nos tocaron finales que no pudimos ganar, pero siempre volvimos a intentarlo. Sabía que una vez que desbloqueáramos ese objetivo iban a venir cosas buenas. Lo que pasó en Qatar fue increíble y nos invita a seguir compitiendo", sostuvo.

El elogio a Messi

Como ocurre habitualmente, el capitán Lionel Messi también fue parte de las declaraciones del defensor, quien resaltó el espíritu competitivo del astro rosarino.

"Lo disfrutamos todos los días. Es una persona simple, que disfruta de los entrenamientos y las concentraciones, pero además es un animal competitivo. Tenerlo cerca te obliga a no relajarte nunca", afirmó.

Con la experiencia de quien lleva más de una década siendo protagonista en la Selección, Otamendi dejó un mensaje claro antes del estreno frente a Argelia: Argentina llega preparada, pero consciente de que el camino para defender el título será tan exigente como desafiante.