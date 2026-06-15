Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Todo el programa de una semana clave en el Apertura en las A1 y A2

Se juegan los segundos puntos de las semifinales de las Zonas A1 del Apertura, mientras que Alumni y El Quillá animarán la final de la A2.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 18:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Todo el programa de una semana clave en el Apertura en las A1 y A2

ASB

Entre martes y jueves habrá acción por el Torneo Apertura 2026 en ambos niveles. Puede armarse la final en la A1. Asimismo, este jueves, el streaming de la Asociación Santafesina estará en el Raúl Gonzalez de Laguna Paiva, para vivir el primer punto de la serie final por el ascenso entre Alumni y Náutico El Quillá.

TORNEO APERTURA A1 - SEMIFINALES

Martes 16 de junio

20.00 Gimnasia (0) vs. Sanjustino (1)

21.30 Alma Juniors (0) vs. Colón (SF) (1)

PARTIDOS SUSPENDIDOS POR DIFERENTES RAZONES

Almagro vs. Rivadavia (Quinto puesto)

Unión (SF) vs. Colón (SJ) (Séptimo puesto)

CUST vs. República (Puestos 9 al 11)

TORNEO APERTURA A2

Miércoles 17 de junio

21.30 Kimberley vs. Macabi (Tercer puesto A2)

Jueves 18 de junio

21.30 Alumni vs. El Quillá (Final J1)

Apertura semifinales Alumni
Noticias relacionadas
Por la fecha 13 del Apertura Polaca Burtovoy, El Quillá visitará a Nobleza en Recreo.

Comienza la fecha 13 del torneo Apertura José Luis Burtovoy

apertura femenino: republica le quito el invicto a alma y suena con otra corona

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

apertura a2: el quilla y alumni buscan dar el ultimo paso a la final

Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

apertura a1: sanjustino le gano la primera semifinal a gimnasia

Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

Lo último

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Último Momento
Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a Nata y Moncholo tras dejar dos heridos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a "Nata" y "Moncholo" tras dejar dos heridos

Ovación
Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: Todos nos van a querer ganar

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: "Todos nos van a querer ganar"

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo