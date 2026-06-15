Entre martes y jueves habrá acción por el Torneo Apertura 2026 en ambos niveles. Puede armarse la final en la A1. Asimismo, este jueves, el streaming de la Asociación Santafesina estará en el Raúl Gonzalez de Laguna Paiva, para vivir el primer punto de la serie final por el ascenso entre Alumni y Náutico El Quillá.
Todo el programa de una semana clave en el Apertura en las A1 y A2
Se juegan los segundos puntos de las semifinales de las Zonas A1 del Apertura, mientras que Alumni y El Quillá animarán la final de la A2.
Por Ovación
15 de junio 2026 · 18:39hs
TORNEO APERTURA A1 - SEMIFINALES
Martes 16 de junio
20.00 Gimnasia (0) vs. Sanjustino (1)
21.30 Alma Juniors (0) vs. Colón (SF) (1)
PARTIDOS SUSPENDIDOS POR DIFERENTES RAZONES
Almagro vs. Rivadavia (Quinto puesto)
Unión (SF) vs. Colón (SJ) (Séptimo puesto)
CUST vs. República (Puestos 9 al 11)
TORNEO APERTURA A2
Miércoles 17 de junio
21.30 Kimberley vs. Macabi (Tercer puesto A2)
Jueves 18 de junio
21.30 Alumni vs. El Quillá (Final J1)