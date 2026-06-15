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Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

El entrenador de la Selección argentina no se atrevió a dar el 11 inicial para el primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 17:46hs
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Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

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Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista, aunque reconoció: "Lo daré en el entrenamiento".

Qué dijo Scaloni sobre Argelia, primer rival de la Selección Argentina

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el oriundo de Pujato.

Además, precisó que "no hay lesionados", pero "se verá" si Nicolás Tagliafico "hace la parte con el grupo": "Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes".

El actual lateral izquierdo del Lyon se perderá el encuentro ante Argelia y el segundo partido frente a Austria debido a un desgarro.

Por otra parte, opinó que "hay grandes rivales", al referirse al inesperado e histórico empate entre España y Cabo Verde.

Scaloni Martínez Selección
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