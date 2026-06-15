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Por qué el empate de España enciende las alarmas en la Selección Argentina

La igualdad sin goles entre España y Cabo Verde no solo sacudió al Grupo H, sino que también podría alterar el recorrido de la Selección Argentina en las fases eliminatorias del Mundial 2026.

15 de junio 2026 · 16:33hs
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Por qué el empate de España enciende las alarmas en la Selección Argentina

La primera gran sorpresa del Mundial 2026 llegó de la mano de Cabo Verde. El seleccionado africano logró un histórico empate 0-0 frente a España y dejó abierto un grupo que, en la previa, parecía tener a la Roja como amplio favorito para quedarse con el primer puesto. Sin embargo, las consecuencias del resultado podrían ir mucho más allá de la propia zona y terminar impactando directamente en el camino de la Selección Argentina.

El formato del certamen establece que, si la Albiceleste finaliza primera o segunda en su grupo, en los 16avos de final enfrentará a un rival proveniente del Grupo H. Por eso, cada punto que deje escapar España puede modificar los cruces de una llave que ya comienza a tomar forma.

España perdió margen de error

Antes del debut, la lógica indicaba que España tenía serias posibilidades de liderar el Grupo H sin demasiados sobresaltos. Pero el empate ante Cabo Verde le quitó una ventaja importante y ahora está obligada a ganar los dos encuentros que le restan, frente a Arabia Saudita y Uruguay, para asegurarse el primer lugar sin depender de otros resultados.

Si logra ese objetivo, solo podría cruzarse con Argentina en caso de que el conjunto de Lionel Scaloni termine segundo en su zona. Sin embargo, si vuelve a dejar puntos en el camino, la clasificación como líder podría complicarse.

El escenario que preocupa a Argentina

La posibilidad más incómoda para la Selección sería que España termine segunda en el Grupo H mientras Argentina cumpla con los pronósticos y avance como primera de su grupo. En ese caso, ambos seleccionados quedarían emparejados en los 16avos de final, generando un duelo de enorme magnitud mucho antes de lo esperado.

En la previa del torneo, muchos proyectaban a España como un potencial rival de cuartos o incluso semifinales. Pero el tropiezo ante Cabo Verde abrió la puerta para que ese enfrentamiento pueda adelantarse varias instancias.

Un Mundial que ya empezó a romper pronósticos

El empate de Cabo Verde ratificó que en este Mundial no existen rivales sencillos. España dejó escapar dos puntos que parecían asegurados y ahora deberá reconstruir su camino en una zona que se volvió mucho más pareja.

Mientras tanto, en Argentina seguirán de cerca todo lo que ocurra en el Grupo H. Porque aunque la prioridad es avanzar en su propia zona, el inesperado resultado de la Roja ya comenzó a mover piezas en el tablero de los futuros cruces. Y un eventual choque entre dos candidatos podría aparecer mucho antes de lo previsto.

España Argentina Mundial
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