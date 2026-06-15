Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

La primera gran sorpresa del Mundial se dio con el impensado empate entre España y Cabo Verde. La actuación del seleccionado español fue decepcionante

Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y rescató un empate 0-0 nada más y nada menos que contra España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la fecha 1 del Grupo H.

Para Cabo Verde, fue su debut absoluto y realmente soñado en un Mundial. El seleccionado africano intentó brindar una buena imagen ante los ojos de todo el planeta futbolero y lo hizo defendiéndose con autoridad ante un rival sin brillo.

En España no fue titular Lamine Yamal, que venía recuperándose de una lesión que sufrió en el final de la temporada con Barcelona. Pero sí estuvieron todos sus compañeros de la Furia Roja, de enorme categoría.

En el comienzo se notó que España extraña a Yamal, un extremo derecho desequilibrante, que hace diferencia con su velocidad, gambetas y audacia. El equipo europeo tomó la iniciativa, con el balón en su poder, pero sin ser punzante por falta de creatividad y profundidad, siendo previsible. A los 11 minutos se acercó al arco rival y lo repitió en algunas ocasiones, pero sin oportunidades claras para marcar.

El delantero Mikel Oyarzabal, por ejemplo, no tocó la pelota en la primera media hora y fue la primera vez que ocurrió esto con un jugador en una Copa del Mundo desde Inglaterra en 1966. Sí, pasaron 60 años. Sin dudas, otra muestra cabal de la pobre imagen del campeón mundial en Sudáfrica 2010.

Los volantes españoles, Rodri (capitán), Pedri y Fabián Ruiz, buscaron las opciones para abastecer a sus compañeros, pero no lograron una gran versión en los primeros 40 minutos. En tanto, Gavi fue recostado sobre la izquierda y no se sintió cómodo. A los 37 minutos se proyectó por la izquierda Marc Cucurella, la nueva incorporación de Real Madrid, y comenzó una acción de peligro, aunque luego fue anulada por estar fuera de juego.

La primera chance realmente clara la tuvo España a los 40 minutos, cuando Rodri se la picó a Cucurella, quien asistió de cabeza a Ferrán Torres, pero su remate dio en el travesaño. Tomó el rebote Oyarzabal y buscó marcar, pero el arquero Vozinha, de 40 años, metió un gran manotazo y la sacó por encima del travesaño.

Embed - ¡ESPAÑA NO LE PUDO HACER UN GOL A LA HUMILDE CABO VERDE! | España 0-0 Cabo Verde | RESUMEN | M13

Enseguida dispuso de otra ocasión, pero Torres remató bajo y nuevamente Vozinha se quedó con la pelota. Insistió Rodri con pases entre líneas y hasta tuvo su posibilidad para convertir, de cabeza, y otra vez Vozinha, el arquero de Cabo Verde, que ataja en la Segunda División de Portugal, fue el dueño del balón.

La segunda parte la arrancó España sin cambios, con una búsqueda similar a la de los minutos finales del primer tiempo, tratando de romper líneas y llegar con riesgo al arco del adversario. Igual, algunos probaron con disparos de media distancia pero altos.

Finalmente, De La Fuente se decidió a mover el banco y puso nada menos que a Yamal a los 25 minutos del segundo período. Así, la gente cambió los silbidos, que ya eran mayoría, por las ilusiones renovadas gracias al ingreso de su estrella. Además, puso a Mikel Merino, sacando a Gavi y a Ruiz.

Ya a los dos minutos hizo una jugada Yamal, con su sello, y Merino recibió un pase de Marcos Llorente pero su remate bajo tuvo destino de Vozinha. Y 10 minutos más tarde el técnico realizó otra modificación al poner a Dani Olmo en lugar de Torres. Mientras que a cinco del cierre puso a Nico Williams por Rodri.

A los 43 minutos, Oyarzabal fue por el gol de la victoria, tras asistencia de Olmo, pero un despeje más, ahora de Pico Lopes, tras varios de Diney Borges, evitó la caída del arco del conjunto africano. Y enseguida se salvó España, tras un tiro de esquina desde la derecha, por el cabezazo de João Paulo, que fue detenido por Unai Simón. No le alcanzó a la Furia Roja y fue un sorpresivo empate en su pobre debut mundialista.